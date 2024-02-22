https://ria.ru/20240222/rossiya-1928932667.html
Минобороны Белоруссии назвало желание Запада победить Россию глупостью
Минобороны Белоруссии назвало желание Запада победить Россию глупостью - РИА Новости, 22.02.2024
Минобороны Белоруссии назвало желание Запада победить Россию глупостью
Белорусский министр обороны Виктор Хренин в эфире телеканала "Россия 24" назвал "глупостью" желание Запада нанести стратегическое поражение России. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T11:44
2024-02-22T11:44
2024-02-22T11:44
россия
виктор хренин
в мире
нато
белоруссия
министерство обороны белоруссии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851155588_0:170:2877:1788_1920x0_80_0_0_c5ef0c9f1a7ec7e587cd5cddc9f7cfe9.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Белорусский министр обороны Виктор Хренин в эфире телеканала "Россия 24" назвал "глупостью" желание Запада нанести стратегическое поражение России. "К чему они готовятся? "Нанести стратегическое поражение России". Что это за глупость? Ну сколько уже пытались его нанести?", - сказал он. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20240217/ugroza-1927892499.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851155588_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ea05c048d563a0dc97054a822f3283a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, виктор хренин, в мире, нато, белоруссия, министерство обороны белоруссии
Россия, Виктор Хренин, В мире, НАТО, Белоруссия, Министерство обороны Белоруссии
Минобороны Белоруссии назвало желание Запада победить Россию глупостью
Хренин назвал желание Запада нанести России стратегическое поражение глупостью