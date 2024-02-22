https://ria.ru/20240222/rossiya-1928932667.html

Минобороны Белоруссии назвало желание Запада победить Россию глупостью

Минобороны Белоруссии назвало желание Запада победить Россию глупостью - РИА Новости, 22.02.2024

Минобороны Белоруссии назвало желание Запада победить Россию глупостью

Белорусский министр обороны Виктор Хренин в эфире телеканала "Россия 24" назвал "глупостью" желание Запада нанести стратегическое поражение России. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T11:44

2024-02-22T11:44

2024-02-22T11:44

россия

виктор хренин

в мире

нато

белоруссия

министерство обороны белоруссии

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Белорусский министр обороны Виктор Хренин в эфире телеканала "Россия 24" назвал "глупостью" желание Запада нанести стратегическое поражение России. "К чему они готовятся? "Нанести стратегическое поражение России". Что это за глупость? Ну сколько уже пытались его нанести?", - сказал он. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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Кирилл Волков

россия, виктор хренин, в мире, нато, белоруссия, министерство обороны белоруссии