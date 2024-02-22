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Медведев объяснил смену риторики Запада насчет поражения России - РИА Новости, 22.02.2024
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10:31 22.02.2024 (обновлено: 11:21 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/ritorika-1928906212.html
Медведев объяснил смену риторики Запада насчет поражения России
Медведев объяснил смену риторики Запада насчет поражения России - РИА Новости, 22.02.2024
Медведев объяснил смену риторики Запада насчет поражения России
Смена риторики в западных СМИ насчет поражения России является частью пропагандистской кампании и тех заходов, которые делают спецслужбы, заявил зампредседателя РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:31
2024-02-22T11:21
дмитрий медведев
политика
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Смена риторики в западных СМИ насчет поражения России является частью пропагандистской кампании и тех заходов, которые делают спецслужбы, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Отчасти, если хотите, это часть такой пропагандистской кампании и даже тех заходов, которые делают специальные службы, пробивая эту историю в самых разных средах. Вот на это, наверное, рассчитаны (публикации в СМИ - ред.)", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости. Его попросили оценить публикации в некоторых западных изданиях о том, что не стоит грезить возможным поражением России на Украине, поскольку фокус Запада и США сейчас переключился на Ближний Восток. "Эти публикации, конечно, рассчитаны, прежде всего, на сами западные элиты, которые необходимо должным образом окормлять и давать им верные сигналы", - ответил Медведев.Он отметил, что ранее основной их расчёт был сделан на поражение России - с учётом развязанной против страны гибридной войны и противостояния всего западного мира."Естественно, все западные СМИ... пестрели заголовками о том, что Россия вот-вот рухнет, разделится на части, у России не хватит мощи противостоять атлантической военной машине и так далее. События развиваются совершенно по другому сценарию. Естественно, они должны на это как-то реагировать", - подчеркнул Медведев.
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html
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дмитрий медведев, политика, россия, украина, сша
Дмитрий Медведев, Политика, Россия, Украина, США
Медведев объяснил смену риторики Запада насчет поражения России

Медведев назвал смену риторики Запада насчет поражения России частью пропаганды

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Смена риторики в западных СМИ насчет поражения России является частью пропагандистской кампании и тех заходов, которые делают спецслужбы, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Отчасти, если хотите, это часть такой пропагандистской кампании и даже тех заходов, которые делают специальные службы, пробивая эту историю в самых разных средах. Вот на это, наверное, рассчитаны (публикации в СМИ - ред.)", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
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Его попросили оценить публикации в некоторых западных изданиях о том, что не стоит грезить возможным поражением России на Украине, поскольку фокус Запада и США сейчас переключился на Ближний Восток.
"Эти публикации, конечно, рассчитаны, прежде всего, на сами западные элиты, которые необходимо должным образом окормлять и давать им верные сигналы", - ответил Медведев.
Он отметил, что ранее основной их расчёт был сделан на поражение России - с учётом развязанной против страны гибридной войны и противостояния всего западного мира.
"Естественно, все западные СМИ... пестрели заголовками о том, что Россия вот-вот рухнет, разделится на части, у России не хватит мощи противостоять атлантической военной машине и так далее. События развиваются совершенно по другому сценарию. Естественно, они должны на это как-то реагировать", - подчеркнул Медведев.
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