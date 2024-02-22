https://ria.ru/20240222/ritorika-1928906212.html
Медведев объяснил смену риторики Запада насчет поражения России
Медведев объяснил смену риторики Запада насчет поражения России - РИА Новости, 22.02.2024
Медведев объяснил смену риторики Запада насчет поражения России
Смена риторики в западных СМИ насчет поражения России является частью пропагандистской кампании и тех заходов, которые делают спецслужбы, заявил зампредседателя РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:31
2024-02-22T10:31
2024-02-22T11:21
дмитрий медведев
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Смена риторики в западных СМИ насчет поражения России является частью пропагандистской кампании и тех заходов, которые делают спецслужбы, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Отчасти, если хотите, это часть такой пропагандистской кампании и даже тех заходов, которые делают специальные службы, пробивая эту историю в самых разных средах. Вот на это, наверное, рассчитаны (публикации в СМИ - ред.)", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости. Его попросили оценить публикации в некоторых западных изданиях о том, что не стоит грезить возможным поражением России на Украине, поскольку фокус Запада и США сейчас переключился на Ближний Восток. "Эти публикации, конечно, рассчитаны, прежде всего, на сами западные элиты, которые необходимо должным образом окормлять и давать им верные сигналы", - ответил Медведев.Он отметил, что ранее основной их расчёт был сделан на поражение России - с учётом развязанной против страны гибридной войны и противостояния всего западного мира."Естественно, все западные СМИ... пестрели заголовками о том, что Россия вот-вот рухнет, разделится на части, у России не хватит мощи противостоять атлантической военной машине и так далее. События развиваются совершенно по другому сценарию. Естественно, они должны на это как-то реагировать", - подчеркнул Медведев.
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, политика, россия, украина, сша
Дмитрий Медведев, Политика, Россия, Украина, США
Медведев объяснил смену риторики Запада насчет поражения России
Медведев назвал смену риторики Запада насчет поражения России частью пропаганды
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Смена риторики в западных СМИ насчет поражения России является частью пропагандистской кампании и тех заходов, которые делают спецслужбы, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Отчасти, если хотите, это часть такой пропагандистской кампании и даже тех заходов, которые делают специальные службы, пробивая эту историю в самых разных средах. Вот на это, наверное, рассчитаны (публикации в СМИ - ред.)", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
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Его попросили оценить публикации в некоторых западных изданиях о том, что не стоит грезить возможным поражением России на Украине
, поскольку фокус Запада и США
сейчас переключился на Ближний Восток
.
"Эти публикации, конечно, рассчитаны, прежде всего, на сами западные элиты, которые необходимо должным образом окормлять и давать им верные сигналы", - ответил Медведев.
Он отметил, что ранее основной их расчёт был сделан на поражение России - с учётом развязанной против страны гибридной войны и противостояния всего западного мира.
"Естественно, все западные СМИ... пестрели заголовками о том, что Россия вот-вот рухнет, разделится на части, у России не хватит мощи противостоять атлантической военной машине и так далее. События развиваются совершенно по другому сценарию. Естественно, они должны на это как-то реагировать", - подчеркнул Медведев.
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