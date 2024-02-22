https://ria.ru/20240222/ritorika-1928906212.html

Медведев объяснил смену риторики Запада насчет поражения России

Медведев объяснил смену риторики Запада насчет поражения России - РИА Новости, 22.02.2024

Медведев объяснил смену риторики Запада насчет поражения России

Смена риторики в западных СМИ насчет поражения России является частью пропагандистской кампании и тех заходов, которые делают спецслужбы, заявил зампредседателя РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T10:31

2024-02-22T10:31

2024-02-22T11:21

дмитрий медведев

политика

россия

украина

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778830644_407:0:2968:1441_1920x0_80_0_0_fdeed42ef391aecc735cbf570e1789bb.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Смена риторики в западных СМИ насчет поражения России является частью пропагандистской кампании и тех заходов, которые делают спецслужбы, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Отчасти, если хотите, это часть такой пропагандистской кампании и даже тех заходов, которые делают специальные службы, пробивая эту историю в самых разных средах. Вот на это, наверное, рассчитаны (публикации в СМИ - ред.)", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости. Его попросили оценить публикации в некоторых западных изданиях о том, что не стоит грезить возможным поражением России на Украине, поскольку фокус Запада и США сейчас переключился на Ближний Восток. "Эти публикации, конечно, рассчитаны, прежде всего, на сами западные элиты, которые необходимо должным образом окормлять и давать им верные сигналы", - ответил Медведев.Он отметил, что ранее основной их расчёт был сделан на поражение России - с учётом развязанной против страны гибридной войны и противостояния всего западного мира."Естественно, все западные СМИ... пестрели заголовками о том, что Россия вот-вот рухнет, разделится на части, у России не хватит мощи противостоять атлантической военной машине и так далее. События развиваются совершенно по другому сценарию. Естественно, они должны на это как-то реагировать", - подчеркнул Медведев.

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

https://ria.ru/20240221/ukraina-1928438008.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий медведев, политика, россия, украина, сша