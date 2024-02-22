https://ria.ru/20240222/relokanty-1928959304.html

Медведев назвал релокантов, поддерживающих ВСУ, мерзавцами

Медведев назвал релокантов, поддерживающих ВСУ, мерзавцами - РИА Новости, 22.02.2024

Медведев назвал релокантов, поддерживающих ВСУ, мерзавцами

Релоканты, которые желают поражения России и участвуют в программах поддержки ВСУ - мерзавцы, они совершают уголовное преступление и должны отвечать по закону,... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T13:05

2024-02-22T13:05

2024-02-22T13:32

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Релоканты, которые желают поражения России и участвуют в программах поддержки ВСУ - мерзавцы, они совершают уголовное преступление и должны отвечать по закону, к тем же, кто просто "отсиживается" за границей по своим причинам, никаких правовых претензий нет и быть не может, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Среди них (релокантов) есть небольшая часть людей, известных людей, которые, переместившись туда, или после начала СВО, или даже до СВО, ведут агрессивную антироссийскую кампанию. И не просто антироссийскую кампанию – которые напрямую желают смерти нашим военнослужащим, участвуют в программах поддержки ВСУ, которые желают поражения России и её раздела на части. Вот эти люди, эти релоканты – они мерзавцы. Они совершили уголовное преступление и должны подлежать уголовной ответственности. В любом случае, как я написал, ещё раз повторю, у нас будет повод в какой-то ситуации плюнуть на их могилы", - заявил Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости. Он отметил, что среди релокантов есть разные люди. "Вот смотрите, те люди, которые просто туда уехали, испугавшись чего-то, не чувствуя до конца, что происходит, по каким-то своим причинам, и просто там сидят, отсиживаются – ну и бог с ними, пусть сидят, никаких претензий правовых к ним в настоящий момент нет и быть не может. Моральные – ну это уже категория нравственная, это отдельная история", - добавил зампред Совбеза.

https://ria.ru/20240125/relokatsiya-1923299811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Они мерзавцы": Медведев о релокантах, поддерживающих ВСУ Медведев назвал мерзавцами релокантов, поддерживающих ВСУ и желающих поражения России 2024-02-22T13:05 true PT1M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, дмитрий медведев, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр