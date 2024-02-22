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Медведев назвал релокантов, поддерживающих ВСУ, мерзавцами - РИА Новости, 22.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:05 22.02.2024 (обновлено: 13:32 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/relokanty-1928959304.html
Медведев назвал релокантов, поддерживающих ВСУ, мерзавцами
Медведев назвал релокантов, поддерживающих ВСУ, мерзавцами - РИА Новости, 22.02.2024
Медведев назвал релокантов, поддерживающих ВСУ, мерзавцами
Релоканты, которые желают поражения России и участвуют в программах поддержки ВСУ - мерзавцы, они совершают уголовное преступление и должны отвечать по закону,... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T13:05
2024-02-22T13:32
специальная военная операция на украине
безопасность
дмитрий медведев
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Релоканты, которые желают поражения России и участвуют в программах поддержки ВСУ - мерзавцы, они совершают уголовное преступление и должны отвечать по закону, к тем же, кто просто "отсиживается" за границей по своим причинам, никаких правовых претензий нет и быть не может, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Среди них (релокантов) есть небольшая часть людей, известных людей, которые, переместившись туда, или после начала СВО, или даже до СВО, ведут агрессивную антироссийскую кампанию. И не просто антироссийскую кампанию – которые напрямую желают смерти нашим военнослужащим, участвуют в программах поддержки ВСУ, которые желают поражения России и её раздела на части. Вот эти люди, эти релоканты – они мерзавцы. Они совершили уголовное преступление и должны подлежать уголовной ответственности. В любом случае, как я написал, ещё раз повторю, у нас будет повод в какой-то ситуации плюнуть на их могилы", - заявил Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости. Он отметил, что среди релокантов есть разные люди. "Вот смотрите, те люди, которые просто туда уехали, испугавшись чего-то, не чувствуя до конца, что происходит, по каким-то своим причинам, и просто там сидят, отсиживаются – ну и бог с ними, пусть сидят, никаких претензий правовых к ним в настоящий момент нет и быть не может. Моральные – ну это уже категория нравственная, это отдельная история", - добавил зампред Совбеза.
https://ria.ru/20240125/relokatsiya-1923299811.html
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"Они мерзавцы": Медведев о релокантах, поддерживающих ВСУ
Медведев назвал мерзавцами релокантов, поддерживающих ВСУ и желающих поражения России
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безопасность, дмитрий медведев, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Дмитрий Медведев, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Медведев назвал релокантов, поддерживающих ВСУ, мерзавцами

Медведев: релоканты, поддерживающие ВСУ, должны ответить перед законом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Релоканты, которые желают поражения России и участвуют в программах поддержки ВСУ - мерзавцы, они совершают уголовное преступление и должны отвечать по закону, к тем же, кто просто "отсиживается" за границей по своим причинам, никаких правовых претензий нет и быть не может, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Среди них (релокантов) есть небольшая часть людей, известных людей, которые, переместившись туда, или после начала СВО, или даже до СВО, ведут агрессивную антироссийскую кампанию. И не просто антироссийскую кампанию – которые напрямую желают смерти нашим военнослужащим, участвуют в программах поддержки ВСУ, которые желают поражения России и её раздела на части. Вот эти люди, эти релоканты – они мерзавцы. Они совершили уголовное преступление и должны подлежать уголовной ответственности. В любом случае, как я написал, ещё раз повторю, у нас будет повод в какой-то ситуации плюнуть на их могилы", - заявил Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
Он отметил, что среди релокантов есть разные люди. "Вот смотрите, те люди, которые просто туда уехали, испугавшись чего-то, не чувствуя до конца, что происходит, по каким-то своим причинам, и просто там сидят, отсиживаются – ну и бог с ними, пусть сидят, никаких претензий правовых к ним в настоящий момент нет и быть не может. Моральные – ну это уже категория нравственная, это отдельная история", - добавил зампред Совбеза.
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25 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДмитрий МедведевРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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