https://ria.ru/20240222/rabota-1928832921.html

Ефимов: в ТиНАО и ЗАО создадут около 15 тысяч рабочих мест по программе МПТ

Ефимов: в ТиНАО и ЗАО создадут около 15 тысяч рабочих мест по программе МПТ - РИА Новости, 22.02.2024

Ефимов: в ТиНАО и ЗАО создадут около 15 тысяч рабочих мест по программе МПТ

Три офисных центра планируется построить на территории Новой Москвы и Западного округа города по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ),... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T09:06

2024-02-22T09:06

2024-02-22T09:06

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

тинао

новая москва

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Три офисных центра планируется построить на территории Новой Москвы и Западного округа города по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Инвестиционная группа "Абсолют" выступит девелопером этих проектов."По городской программе, направленной на создание рабочих мест, инвестор реализует три проекта: один офисный и два многофункциональных офисных центра построят в ЗАО и ТиНАО. Трудоустроиться туда смогут около 15 тысяч человек", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что коммерческая площадь данных объектов будет более 100 тыс. кв. м.Отмечается, что порядка 4 тысяч рабочих мест будет создано после возведения многофункционального офисного центра, в котором разместится подземный паркинг, на проспекте Вернадского рядом со станцией Московского метрополитена "Университет". Там будут расположены офисы, рестораны, магазины, а также кафе, спортивные объекты и даже места, где можно провести досуг.Кроме того, большой торговый центр появится в деревне Ликова поселения Внуковского. Здание в стиле хай-тек расположится на Омской улице. В нем планируется создать более 6 тыс. новых рабочих мест.Еще один новый офисный комплекс построят рядом со станцией столичного метро "Пыхтино". Ожидается, что работы начнутся в скором времени по адресу: поселение Внуковское, квартал 9, земельный участок 1. В рамках реализации проекта появятся более 4,5 тыс. новых рабочих мест.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что разрешение на строительство уже выдали одному из трех офисных центров. Его получил деловой кластер вблизи деревни Пыхтино. Там разместятся офисы, рестораны, кафе и даже фитнес-центр.На сегодняшний день в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда Москва уже заключила свыше 70 соглашений с инвесторами, в рамках которых построят более 3,1 млн кв. м социально и экономически важной недвижимости. Среди них – промпредприятия, логокомплексы, деловые, торговые, образовательные, культурные, спортивные и прочие объекты. Благодаря чему в городе будут созданы свыше 120 тысяч новых рабочих мест. Для этого будет направлено около 1 трлн руб. инвестиций.Поучаствовать в программе стимулирования создания мест приложения труда могут не только девелоперы, планирующие реализацию своего проекта, но и те, кто уже возводит жилые дома на территории города. Участки земли под застройку жилья и МПТ могут располагаться в различных районах. Направлять заявки на участие в программе застройщики могут через онлайн-сервис на столичном Инвестпортале.Ранее Ефимов сообщал, что более 14 тысяч дополнительных вакансий получится создать на северо-востоке Москвы благодаря возведению общественно-деловых объектов и технопарка по городской программе стимулирования создания мест приложения труда.

https://ria.ru/20240216/tinao-1927657743.html

https://ria.ru/20240124/efimov-1923066456.html

москва

тинао

новая москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, тинао, новая москва