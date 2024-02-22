https://ria.ru/20240222/pvo-1928978673.html

Российская система ПВО за сутки сбила ракету С-200 и 95 дронов

Российская система ПВО за сутки сбила ракету С-200 и 95 дронов - РИА Новости, 22.02.2024

Российская система ПВО за сутки сбила ракету С-200 и 95 дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили переделанную под удары по наземным целям украинскую ракету С-200, 8 снарядов РСЗО HIMARS, авиабомбу JDAM и 95... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T14:02

2024-02-22T14:02

2024-02-22T14:03

специальная военная операция на украине

россия

токмак

запорожская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили переделанную под удары по наземным целям украинскую ракету С-200, 8 снарядов РСЗО HIMARS, авиабомбу JDAM и 95 беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: переоборудованная для поражения наземных целей зенитная управляемая ракета С-200, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиационная бомба JDAM. Кроме того, уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червонопоповка, Голиково Луганской народной республики, Старомлыновка Донецкой народной республики, Вербовое, Новофедоровка, Токмак Запорожской области и Новая Маячка Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 572 украинских военных самолета, 266 вертолетов, 13 137 беспилотных летательных аппаратов, 473 зенитных ракетных комплекса, 15 171 танк и других боевых бронированных машин, 1223 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8138 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18 950 единиц специальной военной автомобильной техники.

россия

токмак

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, токмак, запорожская область