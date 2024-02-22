Российская система ПВО за сутки сбила ракету С-200 и 95 дронов
Минобороны: система ПВО за сутки сбила ракету С-200 и 95 дронов
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили переделанную под удары по наземным целям украинскую ракету С-200, 8 снарядов РСЗО HIMARS, авиабомбу JDAM и 95 беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
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"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: переоборудованная для поражения наземных целей зенитная управляемая ракета С-200, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиационная бомба JDAM. Кроме того, уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червонопоповка, Голиково Луганской народной республики, Старомлыновка Донецкой народной республики, Вербовое, Новофедоровка, Токмак Запорожской области и Новая Маячка Херсонской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 572 украинских военных самолета, 266 вертолетов, 13 137 беспилотных летательных аппаратов, 473 зенитных ракетных комплекса, 15 171 танк и других боевых бронированных машин, 1223 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8138 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18 950 единиц специальной военной автомобильной техники.