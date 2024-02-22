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Путин заявил о хорошем потенциале для роста во всех регионах - РИА Новости, 22.02.2024
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20:43 22.02.2024 (обновлено: 20:57 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/putin-1929074695.html
Путин заявил о хорошем потенциале для роста во всех регионах
Путин заявил о хорошем потенциале для роста во всех регионах - РИА Новости, 22.02.2024
Путин заявил о хорошем потенциале для роста во всех регионах
Все регионы России имеют хороший потенциал для роста, нужно выстроить работу по перспективным направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T20:43
2024-02-22T20:57
россия
владимир путин
экономика
чувашская республика (чувашия)
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ЦИВИЛЬСК (Чувашия), 22 фев - РИА Новости. Все регионы России имеют хороший потенциал для роста, нужно выстроить работу по перспективным направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин."Еще раз повторю, все регионы России имеют хороший потенциал для роста. Важно помочь им раскрыть, наполнить этот потенциал и использовать его, выстроить работу по перспективным направлениям, которые являются прочной базой для региональных экономик, для повышения финансовой устойчивости и самодостаточности этих регионов", - сказал Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Чувашской Республики.
https://ria.ru/20240222/putin-1929072870.html
россия
чувашская республика (чувашия)
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россия, владимир путин, экономика, чувашская республика (чувашия)
Россия, Владимир Путин, Экономика, Чувашская Республика (Чувашия)
Путин заявил о хорошем потенциале для роста во всех регионах

Путин призвал выстроить работу по перспективным направлениям в всех регионах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЦИВИЛЬСК (Чувашия), 22 фев - РИА Новости. Все регионы России имеют хороший потенциал для роста, нужно выстроить работу по перспективным направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Еще раз повторю, все регионы России имеют хороший потенциал для роста. Важно помочь им раскрыть, наполнить этот потенциал и использовать его, выстроить работу по перспективным направлениям, которые являются прочной базой для региональных экономик, для повышения финансовой устойчивости и самодостаточности этих регионов", - сказал Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Чувашской Республики.
Путин пообщался с жителями одного из городов Чувашии - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
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РоссияВладимир ПутинЭкономикаЧувашская Республика (Чувашия)
 
 
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