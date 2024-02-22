https://ria.ru/20240222/putin-1929074695.html

Путин заявил о хорошем потенциале для роста во всех регионах

Путин заявил о хорошем потенциале для роста во всех регионах - РИА Новости, 22.02.2024

Путин заявил о хорошем потенциале для роста во всех регионах

Все регионы России имеют хороший потенциал для роста, нужно выстроить работу по перспективным направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T20:43

2024-02-22T20:43

2024-02-22T20:57

россия

владимир путин

экономика

чувашская республика (чувашия)

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ЦИВИЛЬСК (Чувашия), 22 фев - РИА Новости. Все регионы России имеют хороший потенциал для роста, нужно выстроить работу по перспективным направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин."Еще раз повторю, все регионы России имеют хороший потенциал для роста. Важно помочь им раскрыть, наполнить этот потенциал и использовать его, выстроить работу по перспективным направлениям, которые являются прочной базой для региональных экономик, для повышения финансовой устойчивости и самодостаточности этих регионов", - сказал Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Чувашской Республики.

https://ria.ru/20240222/putin-1929072870.html

россия

чувашская республика (чувашия)

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, владимир путин, экономика, чувашская республика (чувашия)