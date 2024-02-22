https://ria.ru/20240222/putin-1929073309.html
Путин проводит совещание в Чувашии
Путин проводит совещание в Чувашии - РИА Новости, 22.02.2024
Путин проводит совещание в Чувашии
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Чувашии, где отметил хорошие показатели роста промышленного... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T20:38
2024-02-22T20:38
2024-02-22T21:10
владимир путин
чувашская республика (чувашия)
экономика
россия
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ЦИВИЛЬСК, 22 фев – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Чувашии, где отметил хорошие показатели роста промышленного производства в регионе."Мы сегодня с вами рассмотрим в комплексе вопросы развития Чувашской Республики. Обсудим, какие задачи стоят перед этим приволжским регионом в социальной и демографической сфере, в области транспорта, логистики, в энергетике, в инфраструктуре, в отраслях экономики", - сказал Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Чувашской Республики.Глава государства отметил, что по итогам прошлого года Чувашия показала второй в России темп роста промышленного производства."Для меня это даже такая неожиданная информация, тем более, что здесь растет сбалансированно как доля оборонки, так и доля производства гражданской продукции. Соотношение не изменилось за последнее время, а рост очень заметный. Темпы роста, как я уже сказал, 27,2%", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240222/putin-1929072870.html
чувашская республика (чувашия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, чувашская республика (чувашия), экономика, россия
Владимир Путин, Чувашская Республика (Чувашия), Экономика, Россия
Путин проводит совещание в Чувашии
Путин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Чувашии
ЦИВИЛЬСК, 22 фев – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Чувашии, где отметил хорошие показатели роста промышленного производства в регионе.
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"Мы сегодня с вами рассмотрим в комплексе вопросы развития Чувашской Республики
. Обсудим, какие задачи стоят перед этим приволжским регионом в социальной и демографической сфере, в области транспорта, логистики, в энергетике, в инфраструктуре, в отраслях экономики", - сказал Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Чувашской Республики.
Глава государства отметил, что по итогам прошлого года Чувашия показала второй в России темп роста промышленного производства.
"Для меня это даже такая неожиданная информация, тем более, что здесь растет сбалансированно как доля оборонки, так и доля производства гражданской продукции. Соотношение не изменилось за последнее время, а рост очень заметный. Темпы роста, как я уже сказал, 27,2%", - сказал Путин.
Путин пообщался с жителями Чувашии