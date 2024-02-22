https://ria.ru/20240222/putin-1929073309.html

Путин проводит совещание в Чувашии

Путин проводит совещание в Чувашии - РИА Новости, 22.02.2024

Путин проводит совещание в Чувашии

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Чувашии, где отметил хорошие показатели роста промышленного... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T20:38

2024-02-22T20:38

2024-02-22T21:10

владимир путин

чувашская республика (чувашия)

экономика

россия

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ЦИВИЛЬСК, 22 фев – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Чувашии, где отметил хорошие показатели роста промышленного производства в регионе."Мы сегодня с вами рассмотрим в комплексе вопросы развития Чувашской Республики. Обсудим, какие задачи стоят перед этим приволжским регионом в социальной и демографической сфере, в области транспорта, логистики, в энергетике, в инфраструктуре, в отраслях экономики", - сказал Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Чувашской Республики.Глава государства отметил, что по итогам прошлого года Чувашия показала второй в России темп роста промышленного производства."Для меня это даже такая неожиданная информация, тем более, что здесь растет сбалансированно как доля оборонки, так и доля производства гражданской продукции. Соотношение не изменилось за последнее время, а рост очень заметный. Темпы роста, как я уже сказал, 27,2%", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240222/putin-1929072870.html

чувашская республика (чувашия)

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

владимир путин, чувашская республика (чувашия), экономика, россия