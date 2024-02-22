https://ria.ru/20240222/putin-1929072870.html

Путин пообщался с жителями Чувашии

Путин пообщался с жителями Чувашии - РИА Новости, 22.02.2024

Путин пообщался с жителями Чувашии

Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Чувашии, которые ожидали проезда президентского кортежа. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T20:36

2024-02-22T20:36

2024-02-22T22:47

общество

россия

владимир путин

павел зарубин

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Чувашии, которые ожидали проезда президентского кортежа. Глава государства в четверг после рабочей программы в Татарстане приехал в Чувашию. Путин вышел из машины к жителям одного из сел, которые собрались на пути следования кортежа. Президент немного пообщался с ними. Собравшиеся снимали на телефоны, некоторые выкрикивали благодарности и пожелания здоровья. Были и семьи с детьми. Одна из женщин призналась, что они ждали президента пять часов, "даже дети ждали". Другая жительница принесла с собой на встречу большой российский флаг. "Где вы флаг-то взяли?" - спросил Путин. "У нас дома есть всегда", - ответила женщина. К одному из ребят президент наклонился и спросил его имя."Давай, дорогой, как тебя зовут?... Ты замерз совсем, Вадим", - сказал ему Путин.На обратном пути, уже после совещания о развитии региона, президент снова остановился пообщаться с жителями."Все, спокойной ночи", - махнул он рукой собравшимся на прощание.

https://ria.ru/20240222/putin-1929078451.html

https://ria.ru/20240222/putin-1929067498.html

россия

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Путин пообщался с жителями одного из городов Чувашии Путин, несмотря на мороз, вышел к собравшимся жителям одного из небольших городов Чувашии 2024-02-22T20:36 true PT1M10S

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Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, павел зарубин