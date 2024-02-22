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Союз добровольцев Донбасса пообещал поддержку Путину на выборах - РИА Новости, 22.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
16:26 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/putin-1929017330.html
Союз добровольцев Донбасса пообещал поддержку Путину на выборах
Союз добровольцев Донбасса пообещал поддержку Путину на выборах - РИА Новости, 22.02.2024
Союз добровольцев Донбасса пообещал поддержку Путину на выборах
Межрегиональная общественная организация Союз добровольцев Донбасса (СДД) поддержит Владимира Путина на предстоящих выборах президента России, заявил глава... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T16:26
2024-02-22T16:26
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
александр бородай
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - РИА Новости. Межрегиональная общественная организация Союз добровольцев Донбасса (СДД) поддержит Владимира Путина на предстоящих выборах президента России, заявил глава организации, депутат Госдумы Александр Бородай в ходе IX съезда СДД, который проходит в гостинице "Дон-Плаза" в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости. По словам организаторов, на съезде присутствуют свыше 500 представителей СДД практически из всех российских регионов. На открытии съезда участники мероприятия предложили проголосовать за то, чтобы СДД поддержал кандидата в президенты, руководителя страны Владимира Путина, на предстоящих выборах президента Российской Федерации. Все участники единогласно проголосовали в поддержку действующего главы государства. "…В протокол и резолюцию (съезда - ред.) мы теперь можем записать то, что Союз добровольцев Донбасса поддерживает нашего президента на выборах президента Российской Федерации", - заявил Бородай. Участников съезда поприветствовал президент России Владимир Путин. В соответствующей телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, президент отметил, что добровольцы с первых дней зверств неонацистов против мирных жителей встали на защиту своих братьев. В ходе специальной военной операции участники союза в рядах Вооруженных Сил и добровольческих формирований защищают Отечество, освобождают исторические земли. Граждане России, уверен президент, гордятся доблестью и отвагой добровольцев, их верностью родине и долгу. Союз Добровольцев Донбасса был создан осенью 2015 года. Главная задача организации - консолидация добровольцев, их социализация в обществе, помощь раненым и семьям погибших. СДД помогает добровольцам и ополченцам найти работу, оказывают им социальную и юридическую помощь.
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политика, россия, владимир путин, александр бородай
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Александр Бородай
Союз добровольцев Донбасса пообещал поддержку Путину на выборах

Бородай: Союз добровольцев Донбасса на выборах проголосует за Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / POOL
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - РИА Новости. Межрегиональная общественная организация Союз добровольцев Донбасса (СДД) поддержит Владимира Путина на предстоящих выборах президента России, заявил глава организации, депутат Госдумы Александр Бородай в ходе IX съезда СДД, который проходит в гостинице "Дон-Плаза" в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости.
По словам организаторов, на съезде присутствуют свыше 500 представителей СДД практически из всех российских регионов. На открытии съезда участники мероприятия предложили проголосовать за то, чтобы СДД поддержал кандидата в президенты, руководителя страны Владимира Путина, на предстоящих выборах президента Российской Федерации. Все участники единогласно проголосовали в поддержку действующего главы государства.
"…В протокол и резолюцию (съезда - ред.) мы теперь можем записать то, что Союз добровольцев Донбасса поддерживает нашего президента на выборах президента Российской Федерации", - заявил Бородай.
Участников съезда поприветствовал президент России Владимир Путин. В соответствующей телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, президент отметил, что добровольцы с первых дней зверств неонацистов против мирных жителей встали на защиту своих братьев. В ходе специальной военной операции участники союза в рядах Вооруженных Сил и добровольческих формирований защищают Отечество, освобождают исторические земли. Граждане России, уверен президент, гордятся доблестью и отвагой добровольцев, их верностью родине и долгу.
Союз Добровольцев Донбасса был создан осенью 2015 года. Главная задача организации - консолидация добровольцев, их социализация в обществе, помощь раненым и семьям погибших. СДД помогает добровольцам и ополченцам найти работу, оказывают им социальную и юридическую помощь.
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