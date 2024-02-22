https://ria.ru/20240222/putin-1929003249.html

Путин начал полет на бомбардировщике Ту-160М

Путин начал полет на бомбардировщике Ту-160М - РИА Новости, 22.02.2024

Путин начал полет на бомбардировщике Ту-160М

Владимир Путин начал полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T15:35

2024-02-22T15:35

2024-02-22T18:14

безопасность

россия

владимир путин

ту-160м

илья муромец

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КАЗАНЬ, 22 фев — РИА Новости. Владимир Путин начал полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М.Уточняется, что борт носит имя "Илья Муромец". Президент взлетел с полосы Казанского авиационного завода имени Горбунова. Как сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, полет продлится до 40 минут. При этом на вопрос о маршруте он ответил, что это "военная тайна".Накануне глава государства осмотрел такой самолет в цеху завода и поднялся в кабину за штурвал.В марте 2000 года Владимир Путин, будучи исполняющим обязанности президента, совершил на истребителе-перехватчике СУ-27 перелет из Краснодара в Чечню, хотя война в горах тогда еще продолжалась. В Ханкале состоялась церемония вывода из Чечни парашютно-десантного полка. Обратно Путин вылетел на том же истребителе Су-27. Он находился в самолете в качестве второго пилота-штурмана, некоторое время сам управлял боевой машиной. Позднее Путин рассказал, что во время совместного полета генерал-майор авиации Александр Харчевский научил его делать в воздухе "бочку".Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 с изменяемой стреловидностью крыла — основная машина Дальней авиации. Это самый крупный и мощный сверхзвуковой и самый тяжелый военный самолет в мире. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах.Ту-160М — самый большой самолет с крылом изменяемой стреловидности, одна из наиболее мощных в мире боевых машин. На нем установлена новая информационная система управления, которая может собирать, обрабатывать и выводить полетную информацию в единой системе. Также в ракетоносце обновят пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, автоматическую бортовую систему управления, бортовую радиолокационную станцию и комплекс радиоэлектронного противодействия. Кроме того, будут усовершенствованы комплекс контроля и управления топливом и центровкой и система управления двигателями.Программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М развернута по решению Владимира Путина. В процессе специалисты полностью оцифровали конструкторскую документацию, восстановили технологию вакуумной сварки титановых изделий, возобновили производство агрегатов планера, сформировали новую кооперацию.Первый демонстрационный полет Ту-160М "Петр Дейнекин" по программе летных испытаний прошел 25 января 2018 года в присутствии Путина при посещении им Казанского авиационного завода имени Горбунова.

https://ria.ru/20240222/strateg-1929021905.html

https://ria.ru/20231219/tu-160m-1916714673.html

https://radiosputnik.ru/20220204/tu160-1771164636.html

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Путин в кабине Ту-160М Путин в кабине Ту-160М 2024-02-22T15:35 true PT0M56S

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безопасность, россия, владимир путин, ту-160м, илья муромец