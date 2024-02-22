Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил об исторически низком уровне детской смертности - РИА Новости, 22.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 22.02.2024 (обновлено: 13:52 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/putin-1928974327.html
Путин заявил об исторически низком уровне детской смертности
Путин заявил об исторически низком уровне детской смертности - РИА Новости, 22.02.2024
Путин заявил об исторически низком уровне детской смертности
Исторически низкий уровень детской смертности наблюдается в России, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T13:48
2024-02-22T13:52
здоровье - общество
россия
владимир путин
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928950770_0:53:3546:2048_1920x0_80_0_0_711e7cb1216eba3c426d014c64280f1c.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Исторически низкий уровень детской смертности наблюдается в России, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. "У нас исторически низкий уровень детской смертности, исторически низкий, а в Татарстане ниже, чем по стране в целом. Это здорово. Это хороший результат, что Вам и всем вашим коллегам по России особые слова благодарности", - сказал он на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Путин поздравил главу Татарстана с этим событием и пожелал всего самого доброго.
https://ria.ru/20240219/vrach-1928172429.html
россия
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928950770_508:0:3239:2048_1920x0_80_0_0_13a8d7512465f4940cddb273a3640b7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, владимир путин, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)
Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан)
Путин заявил об исторически низком уровне детской смертности

Путин: в России наблюдается исторически низкий уровень детской смертности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и государственным советником Республики Татарстан Минтимером Шаймиевым. 22 февраля 2024
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и государственным советником Республики Татарстан Минтимером Шаймиевым. 22 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и государственным советником Республики Татарстан Минтимером Шаймиевым. 22 февраля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Исторически низкий уровень детской смертности наблюдается в России, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
«
"У нас исторически низкий уровень детской смертности, исторически низкий, а в Татарстане ниже, чем по стране в целом. Это здорово. Это хороший результат, что Вам и всем вашим коллегам по России особые слова благодарности", - сказал он на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
Путин поздравил главу Татарстана с этим событием и пожелал всего самого доброго.
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Врач объяснил, как смог выжить найденный на морозе в Новосибирске младенец
19 февраля, 10:07
 
Здоровье - ОбществоРоссияВладимир ПутинРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала