https://ria.ru/20240222/putin-1928974327.html
Путин заявил об исторически низком уровне детской смертности
Путин заявил об исторически низком уровне детской смертности - РИА Новости, 22.02.2024
Путин заявил об исторически низком уровне детской смертности
Исторически низкий уровень детской смертности наблюдается в России, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T13:48
2024-02-22T13:48
2024-02-22T13:52
здоровье - общество
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республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Исторически низкий уровень детской смертности наблюдается в России, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. "У нас исторически низкий уровень детской смертности, исторически низкий, а в Татарстане ниже, чем по стране в целом. Это здорово. Это хороший результат, что Вам и всем вашим коллегам по России особые слова благодарности", - сказал он на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Путин поздравил главу Татарстана с этим событием и пожелал всего самого доброго.
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здоровье - общество, россия, владимир путин, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)
Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан)
Путин заявил об исторически низком уровне детской смертности
Путин: в России наблюдается исторически низкий уровень детской смертности