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Россия нарастила производство вооружения до 1500 процентов, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
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13:56 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/proizvodstvo-1928977168.html
Россия нарастила производство вооружения до 1500 процентов, заявил Медведев
Россия нарастила производство вооружения до 1500 процентов, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
Россия нарастила производство вооружения до 1500 процентов, заявил Медведев
Производство средств поражения, в том числе ракет и снарядов, в России выросло от 2 до 15 раз, это позволяет активно применять их в боевой работе и добиваться... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T13:56
2024-02-22T13:56
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Производство средств поражения, в том числе ракет и снарядов, в России выросло от 2 до 15 раз, это позволяет активно применять их в боевой работе и добиваться результата, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "У нас по отдельным позициям по средствам поражения, я имею в виду ракеты, снаряды, бомбы, производство выросло от 2 до 10 или 15 раз, то есть на 1000-1500%. Это позволяет нам активно их применять в боевой работе и добиваться результата", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
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дмитрий медведев, россия
Дмитрий Медведев, Россия
Россия нарастила производство вооружения до 1500 процентов, заявил Медведев

Медведев: РФ нарастила производство ракет и снарядов на 1000-1500 процентов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" на Запорожском направлении специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Град на Запорожском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Реактивная система залпового огня "Град" на Запорожском направлении специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Производство средств поражения, в том числе ракет и снарядов, в России выросло от 2 до 15 раз, это позволяет активно применять их в боевой работе и добиваться результата, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"У нас по отдельным позициям по средствам поражения, я имею в виду ракеты, снаряды, бомбы, производство выросло от 2 до 10 или 15 раз, то есть на 1000-1500%. Это позволяет нам активно их применять в боевой работе и добиваться результата", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
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