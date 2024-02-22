https://ria.ru/20240222/proizvodstvo-1928977168.html

Россия нарастила производство вооружения до 1500 процентов, заявил Медведев

Россия нарастила производство вооружения до 1500 процентов, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024

Россия нарастила производство вооружения до 1500 процентов, заявил Медведев

Производство средств поражения, в том числе ракет и снарядов, в России выросло от 2 до 15 раз, это позволяет активно применять их в боевой работе и добиваться... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T13:56

2024-02-22T13:56

2024-02-22T13:56

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Производство средств поражения, в том числе ракет и снарядов, в России выросло от 2 до 15 раз, это позволяет активно применять их в боевой работе и добиваться результата, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "У нас по отдельным позициям по средствам поражения, я имею в виду ракеты, снаряды, бомбы, производство выросло от 2 до 10 или 15 раз, то есть на 1000-1500%. Это позволяет нам активно их применять в боевой работе и добиваться результата", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий медведев, россия