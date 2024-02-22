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Россия нарастила производство вооружения до 1500 процентов, заявил Медведев
Россия нарастила производство вооружения до 1500 процентов, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
Россия нарастила производство вооружения до 1500 процентов, заявил Медведев
Производство средств поражения, в том числе ракет и снарядов, в России выросло от 2 до 15 раз, это позволяет активно применять их в боевой работе и добиваться... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T13:56
2024-02-22T13:56
2024-02-22T13:56
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Производство средств поражения, в том числе ракет и снарядов, в России выросло от 2 до 15 раз, это позволяет активно применять их в боевой работе и добиваться результата, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "У нас по отдельным позициям по средствам поражения, я имею в виду ракеты, снаряды, бомбы, производство выросло от 2 до 10 или 15 раз, то есть на 1000-1500%. Это позволяет нам активно их применять в боевой работе и добиваться результата", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий медведев, россия
Россия нарастила производство вооружения до 1500 процентов, заявил Медведев
Медведев: РФ нарастила производство ракет и снарядов на 1000-1500 процентов
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Производство средств поражения, в том числе ракет и снарядов, в России выросло от 2 до 15 раз, это позволяет активно применять их в боевой работе и добиваться результата, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"У нас по отдельным позициям по средствам поражения, я имею в виду ракеты, снаряды, бомбы, производство выросло от 2 до 10 или 15 раз, то есть на 1000-1500%. Это позволяет нам активно их применять в боевой работе и добиваться результата", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
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