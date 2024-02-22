Рейтинг@Mail.ru
Мосгаз провел доппрофилактику Вечного огня перед Днем защитника Отечества - РИА Новости, 22.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:48 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/profilaktika-1929006666.html
Мосгаз провел доппрофилактику Вечного огня перед Днем защитника Отечества
Мосгаз провел доппрофилактику Вечного огня перед Днем защитника Отечества - РИА Новости, 22.02.2024
Мосгаз провел доппрофилактику Вечного огня перед Днем защитника Отечества
Мосгаз провел профилактику Вечного огня в преддверии Дня защитника Отечества, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T15:48
2024-02-22T15:48
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосгаз
москва
сергей собянин
городское хозяйство москвы
23 февраля
день защитника отечества
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929006211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_aef8505d53ce066a36a6dcf32d69f0b0.jpg
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Мосгаз провел профилактику Вечного огня в преддверии Дня защитника Отечества, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "Мосгаз провёл профилактику Вечного огня в преддверии Дня защитника Отечества. Негасимое пламя в Александровском саду зажгли в 1967 году, и с тех пор сотрудники Мосгаза служат его хранителями", - написал Собянин. Мэр отметил, что профилактику горелки делают каждый месяц. Дополнительную проверку проводят накануне праздников — перед 23 февраля и Днём Победы.
https://ria.ru/20240221/pogoda-1928683038.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929006211_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_fe4105eb02d73c96224a1ecf7de1c365.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мосгаз, москва, сергей собянин, городское хозяйство москвы, 23 февраля, день защитника отечества
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосгаз, Москва, Сергей Собянин, Городское хозяйство Москвы, 23 февраля, День защитника Отечества

Мосгаз провел доппрофилактику Вечного огня перед Днем защитника Отечества

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПрофилактика Вечного огня в Александровском саду
Профилактика Вечного огня в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Мосгаз провел профилактику Вечного огня в преддверии Дня защитника Отечества, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
"Мосгаз провёл профилактику Вечного огня в преддверии Дня защитника Отечества. Негасимое пламя в Александровском саду зажгли в 1967 году, и с тех пор сотрудники Мосгаза служат его хранителями", - написал Собянин.
Мэр отметил, что профилактику горелки делают каждый месяц. Дополнительную проверку проводят накануне праздников — перед 23 февраля и Днём Победы.
Праздничное украшение ко Дню защитника Отечества у здания Министерства обороны РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Москвичам рассказали о погоде на выходные
21 февраля, 12:02
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосгазМоскваСергей СобянинГородское хозяйство Москвы23 февраляДень защитника Отечества
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала