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Мосгаз провел доппрофилактику Вечного огня перед Днем защитника Отечества
Мосгаз провел доппрофилактику Вечного огня перед Днем защитника Отечества - РИА Новости, 22.02.2024
Мосгаз провел доппрофилактику Вечного огня перед Днем защитника Отечества
Мосгаз провел профилактику Вечного огня в преддверии Дня защитника Отечества, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T15:48
2024-02-22T15:48
2024-02-22T15:48
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Мосгаз провел профилактику Вечного огня в преддверии Дня защитника Отечества, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "Мосгаз провёл профилактику Вечного огня в преддверии Дня защитника Отечества. Негасимое пламя в Александровском саду зажгли в 1967 году, и с тех пор сотрудники Мосгаза служат его хранителями", - написал Собянин. Мэр отметил, что профилактику горелки делают каждый месяц. Дополнительную проверку проводят накануне праздников — перед 23 февраля и Днём Победы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосгаз, москва, сергей собянин, городское хозяйство москвы, 23 февраля, день защитника отечества
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосгаз, Москва, Сергей Собянин, Городское хозяйство Москвы, 23 февраля, День защитника Отечества