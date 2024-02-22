https://ria.ru/20240222/profilaktika-1929006666.html

Мосгаз провел доппрофилактику Вечного огня перед Днем защитника Отечества

Мосгаз провел доппрофилактику Вечного огня перед Днем защитника Отечества - РИА Новости, 22.02.2024

Мосгаз провел доппрофилактику Вечного огня перед Днем защитника Отечества

Мосгаз провел профилактику Вечного огня в преддверии Дня защитника Отечества, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T15:48

2024-02-22T15:48

2024-02-22T15:48

москва сегодня: мегаполис для жизни

мосгаз

москва

сергей собянин

городское хозяйство москвы

23 февраля

день защитника отечества

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Мосгаз провел профилактику Вечного огня в преддверии Дня защитника Отечества, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "Мосгаз провёл профилактику Вечного огня в преддверии Дня защитника Отечества. Негасимое пламя в Александровском саду зажгли в 1967 году, и с тех пор сотрудники Мосгаза служат его хранителями", - написал Собянин. Мэр отметил, что профилактику горелки делают каждый месяц. Дополнительную проверку проводят накануне праздников — перед 23 февраля и Днём Победы.

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Алёна Пава

мосгаз, москва, сергей собянин, городское хозяйство москвы, 23 февраля, день защитника отечества