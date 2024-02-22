https://ria.ru/20240222/prestizhvoennogo-1928935054.html

Более половины россиян считают, что престиж военного растет, показал опрос

Более половины россиян считают, что престиж военного растет, показал опрос - РИА Новости, 22.02.2024

Более половины россиян считают, что престиж военного растет, показал опрос

Пятая часть опрошенных россиян (21% россиян) полагают, что престиж военных не меняется, 60% сказали, что в последнее время он растет, следует из опроса ФОМ. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T11:54

2024-02-22T11:54

2024-02-22T11:54

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пятая часть опрошенных россиян (21% россиян) полагают, что престиж военных не меняется, 60% сказали, что в последнее время он растет, следует из опроса ФОМ. Более половины россиян (60%) сказали, что престиж военного растет. В тоже время 21% опрошенных отметили, что статус военных не меняется. Также 74% россиян считают срочную службу в армии "школой жизни", а для 15% опрошенных это потеря времени. Четверть респондентов считают, что армия России должна состоять наполовину из призывников и наполовину из контрактников, в тоже время 59% участников опроса считают, что в армии должны преобладать военные, служащие по контракту. Также согласно данным, опубликованным на сайте ФОМ, почти для пятой части населения (18%) 23 февраля не является значимым днём, в то же время для 79% респондентов это особый день. А вот мнение опрошенных относительно того, что День защитника Отечества - это скорее профессиональный праздник военных и что это праздник всех мужчин, разделилось практически поровну - 47% и 48% соответственно. Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 9-11 февраля 2024 года среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20240217/vybory-1927982543.html

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общество, россия, фонд "общественное мнение"