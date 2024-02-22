https://ria.ru/20240222/pozhary-1928878887.html

В омской полиции пока не видят связи между пожарами в храме и монастыре

В омской полиции пока не видят связи между пожарами в храме и монастыре - РИА Новости, 22.02.2024

В омской полиции пока не видят связи между пожарами в храме и монастыре

Омская полиция пока не видит связи между пожарами в строящемся храме в поселке Марьяновка и трапезной Свято-Серафимовского женского монастыря, произошедшими в... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T07:06

2024-02-22T07:06

2024-02-22T09:44

происшествия

омская область

россия

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ОМСК, 22 фев - РИА Новости. Омская полиция пока не видит связи между пожарами в строящемся храме в поселке Марьяновка и трапезной Свято-Серафимовского женского монастыря, произошедшими в последние дни в области, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства. Строящийся храм в Марьяновке и трапезная Свято-Серафимовского женского монастыря в селе Татьяновка Омской области сгорели дотла. Между пожарами прошло около двух суток. В социальных сетях появилось предположение, что ночные пожары между религиозными сооружениями, находящимися в нескольких километрах друг от друга, устроил серийный поджигатель. Расследование затрудняет и то, что деревянные здания сгорели до тла. В полиции сообщили, что не видят связи между происшествиями. "По каждому факту проводятся пожарно-технические экспертизы и иные проверочные мероприятия. Озвученные предположения на данный момент не находят подтверждения", - рассказал РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Омской области Алексей Командыков. Строящийся храм загорелся в ночь на 20 февраля, а трапезная монастыря 21 февраля около 21.00 (18.00 мск). В Омской епархии рассказали, что храм планируется отстроить из камня, а митрополит Омской и Тарский Дионисий совершил в Марьяновском районе крестный ход с иконой Божией Матери "Неопалимая Купина". Расследование происшествий продолжается. Его ход взяла под контроль областная прокуратура.

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происшествия, омская область, россия