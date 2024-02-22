https://ria.ru/20240222/pozhar-1929082386.html

В испанской Валенсии загорелся многоквартирный дом

В испанской Валенсии загорелся многоквартирный дом - РИА Новости, 22.02.2024

В испанской Валенсии загорелся многоквартирный дом

Пожар охватил здание в районе Кампанар в испанском городе Валенсия, он начался на четвертом этаже, но продолжает распространяться, сообщают местные экстренные... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T22:03

2024-02-22T22:03

2024-02-22T22:03

в мире

валенсия (область)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568396126_0:50:3464:1999_1920x0_80_0_0_b97f7846aaf83e436657cfcf0974aa97.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пожар охватил здание в районе Кампанар в испанском городе Валенсия, он начался на четвертом этаже, но продолжает распространяться, сообщают местные экстренные службы. По данным издания Razon, пожар охватил 14-этажный многоквартирный дом. "Сообщение о пожаре на четвертом этаже здания в районе Кампанар в Валенсии. Он распространяется на большее количество этажей", - говорится в сообщении местных экстренных служб в социальной сети X. Службы заявили, что на место пожара отправили десять пожарных бригад. Местное издание Levante сообщает, что внутри дома остаются люди, их крики доносятся изнутри здания. Жителям близлежащих домов рекомендовано покинуть свои жилища из-за опасности распространения пожара на другие здания. Издание называет пожар самым сильным за всю историю Валенсии.

https://ria.ru/20231001/pozhar-1899759341.html

валенсия (область)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, валенсия (область)