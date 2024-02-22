https://ria.ru/20240222/pozhar-1929082386.html
В испанской Валенсии загорелся многоквартирный дом
В испанской Валенсии загорелся многоквартирный дом - РИА Новости, 22.02.2024
В испанской Валенсии загорелся многоквартирный дом
Пожар охватил здание в районе Кампанар в испанском городе Валенсия, он начался на четвертом этаже, но продолжает распространяться, сообщают местные экстренные... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T22:03
2024-02-22T22:03
2024-02-22T22:03
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пожар охватил здание в районе Кампанар в испанском городе Валенсия, он начался на четвертом этаже, но продолжает распространяться, сообщают местные экстренные службы. По данным издания Razon, пожар охватил 14-этажный многоквартирный дом. "Сообщение о пожаре на четвертом этаже здания в районе Кампанар в Валенсии. Он распространяется на большее количество этажей", - говорится в сообщении местных экстренных служб в социальной сети X. Службы заявили, что на место пожара отправили десять пожарных бригад. Местное издание Levante сообщает, что внутри дома остаются люди, их крики доносятся изнутри здания. Жителям близлежащих домов рекомендовано покинуть свои жилища из-за опасности распространения пожара на другие здания. Издание называет пожар самым сильным за всю историю Валенсии.
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в мире, валенсия (область)
В мире, Валенсия (область)
В испанской Валенсии загорелся многоквартирный дом
В испанской Валенсии пожар охватил 14-этажный жилой дом
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пожар охватил здание в районе Кампанар в испанском городе Валенсия, он начался на четвертом этаже, но продолжает распространяться, сообщают местные экстренные службы.
По данным издания Razon, пожар охватил 14-этажный многоквартирный дом.
"Сообщение о пожаре на четвертом этаже здания в районе Кампанар в Валенсии. Он распространяется на большее количество этажей", - говорится в сообщении местных экстренных служб в социальной сети X.
Службы заявили, что на место пожара отправили десять пожарных бригад.
Местное издание Levante сообщает, что внутри дома остаются люди, их крики доносятся изнутри здания. Жителям близлежащих домов рекомендовано покинуть свои жилища из-за опасности распространения пожара на другие здания. Издание называет пожар самым сильным за всю историю Валенсии.
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