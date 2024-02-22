https://ria.ru/20240222/pozhar-1929043856.html
В Омской епархии не считают пожар в монастыре поджогом
В Омской епархии не считают пожар в монастыре поджогом - РИА Новости, 22.02.2024
В Омской епархии не считают пожар в монастыре поджогом
У Омской епархии нет оснований предполагать, что пожары в храме и монастырской трапезной под Омском были вызваны поджогом, скорее всего, причиной послужили... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T18:01
2024-02-22T18:01
2024-02-22T18:15
религия
религия
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. У Омской епархии нет оснований предполагать, что пожары в храме и монастырской трапезной под Омском были вызваны поджогом, скорее всего, причиной послужили короткие замыкания, сказал РИА Новости руководитель пресс-службы Омской епархии иерей Виктор Сыромятников.Строящийся храм в Марьяновке Омской области сгорел в ночь на 20 февраля, трапезная Свято-Серафимовского женского монастыря в селе Татьяновка – около 21.00 (18.00 мск) 21 февраля. В социальных сетях появилось предположение, что ночные пожары между религиозными сооружениями, находящимися в нескольких километрах друг от друга, устроил серийный поджигатель. Расследование затрудняет и то, что деревянные здания сгорели дотла. В полиции сообщили, что не видят связи между происшествиями."В Марьяновке сгорел храм, никто из людей не пострадал. Так же можно сказать и об обители: сгорела трапезная для паломников, тоже человеческих жертв и пострадавших нет. Мы опираемся на те сведения, которые предоставляют сотрудники МЧС и правоохранительные органы. И исходя из этих сведений у нас нет оснований полагать, что это был поджог. Вероятно, причина – это короткое замыкание (в обоих случаях – ред.)", – рассказал Сыромятников РИА Новости.Монастырь, добавил он, не изыскивает дополнительных средств, а сгоревшая трапезная будет восстановлена.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия
В Омской епархии не считают пожар в монастыре поджогом
Пресс-служба Омской епархии: нет оснований считать пожар в монастыре поджогом
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. У Омской епархии нет оснований предполагать, что пожары в храме и монастырской трапезной под Омском были вызваны поджогом, скорее всего, причиной послужили короткие замыкания, сказал РИА Новости руководитель пресс-службы Омской епархии иерей Виктор Сыромятников.
Строящийся храм в Марьяновке Омской области сгорел в ночь на 20 февраля, трапезная Свято-Серафимовского женского монастыря в селе Татьяновка – около 21.00 (18.00 мск) 21 февраля. В социальных сетях появилось предположение, что ночные пожары между религиозными сооружениями, находящимися в нескольких километрах друг от друга, устроил серийный поджигатель. Расследование затрудняет и то, что деревянные здания сгорели дотла. В полиции сообщили, что не видят связи между происшествиями.
"В Марьяновке сгорел храм, никто из людей не пострадал. Так же можно сказать и об обители: сгорела трапезная для паломников, тоже человеческих жертв и пострадавших нет. Мы опираемся на те сведения, которые предоставляют сотрудники МЧС и правоохранительные органы. И исходя из этих сведений у нас нет оснований полагать, что это был поджог. Вероятно, причина – это короткое замыкание (в обоих случаях – ред.)", – рассказал Сыромятников РИА Новости.
Монастырь, добавил он, не изыскивает дополнительных средств, а сгоревшая трапезная будет восстановлена.
В Омской области загорелся монастырь