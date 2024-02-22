Путин поздравил со 105-летием Казанское высшее танковое училище
Путин поздравил Казанское высшее танковое командное училище со 105-летием
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Президент РФ В. Путин. Архивное фото
КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил со 105-летием Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознаменное училище, отметив, что его выпускники проявляют себя наилучшим образом в ходе специальной военной операции.
В ходе церемонии открытия медобъектов и начала строительства Центра научных исследований и масштабирования технологий компании ПАО "Сибур Холдинг" в Татарстане один из участников обратился к Путину с просьбой поздравить личный состав и всех выпускников Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища со 105-летием.
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"С удовольствием это делаю. Завтра у нас день праздничный для всех военнослужащих, да и для всей страны, потому что у нас в России испокон веков ценили и ценят защитников отечества, ценят ваше мужество, героизм, ценят вашу готовность к самопожертвованию ради интересов родины, ради ее будущего, ради будущего наших детей. Поэтому училища подобного рода, как в Казани, они являются основой для кадрового становления офицерского состава всей Российской Федерации", - ответил Путин.
Президент подчеркнул, что выпускники этого училища "проявляют себя самым наилучшим образом в ходе боевой работы в специальной военной операции".
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"И я, конечно, с удовольствием поздравляю всех преподавателей, курсантов, выпускников этого училища и желаю вам всего самого доброго. Особенно приятно делать это в преддверие 23 февраля. Всего вам доброго, удачи", - сказал Путин.