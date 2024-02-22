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Путин поздравил со 105-летием Казанское высшее танковое училище - РИА Новости, 22.02.2024
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14:20 22.02.2024 (обновлено: 14:39 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/pozdravlenie-1928985096.html
Путин поздравил со 105-летием Казанское высшее танковое училище
Путин поздравил со 105-летием Казанское высшее танковое училище - РИА Новости, 22.02.2024
Путин поздравил со 105-летием Казанское высшее танковое училище
Президент РФ Владимир Путин поздравил со 105-летием Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознаменное училище, отметив, что его выпускники... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T14:20
2024-02-22T14:39
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сибур холдинг
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КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил со 105-летием Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознаменное училище, отметив, что его выпускники проявляют себя наилучшим образом в ходе специальной военной операции. В ходе церемонии открытия медобъектов и начала строительства Центра научных исследований и масштабирования технологий компании ПАО "Сибур Холдинг" в Татарстане один из участников обратился к Путину с просьбой поздравить личный состав и всех выпускников Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища со 105-летием. "С удовольствием это делаю. Завтра у нас день праздничный для всех военнослужащих, да и для всей страны, потому что у нас в России испокон веков ценили и ценят защитников отечества, ценят ваше мужество, героизм, ценят вашу готовность к самопожертвованию ради интересов родины, ради ее будущего, ради будущего наших детей. Поэтому училища подобного рода, как в Казани, они являются основой для кадрового становления офицерского состава всей Российской Федерации", - ответил Путин. Президент подчеркнул, что выпускники этого училища "проявляют себя самым наилучшим образом в ходе боевой работы в специальной военной операции". "И я, конечно, с удовольствием поздравляю всех преподавателей, курсантов, выпускников этого училища и желаю вам всего самого доброго. Особенно приятно делать это в преддверие 23 февраля. Всего вам доброго, удачи", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240215/tanki-1927650798.html
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россия, казань, сибур холдинг, владимир путин
Россия, Казань, Сибур Холдинг, Владимир Путин
Путин поздравил со 105-летием Казанское высшее танковое училище

Путин поздравил Казанское высшее танковое командное училище со 105-летием

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© POOL
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Президент РФ В. Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил со 105-летием Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознаменное училище, отметив, что его выпускники проявляют себя наилучшим образом в ходе специальной военной операции.
В ходе церемонии открытия медобъектов и начала строительства Центра научных исследований и масштабирования технологий компании ПАО "Сибур Холдинг" в Татарстане один из участников обратился к Путину с просьбой поздравить личный состав и всех выпускников Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища со 105-летием.
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«
"С удовольствием это делаю. Завтра у нас день праздничный для всех военнослужащих, да и для всей страны, потому что у нас в России испокон веков ценили и ценят защитников отечества, ценят ваше мужество, героизм, ценят вашу готовность к самопожертвованию ради интересов родины, ради ее будущего, ради будущего наших детей. Поэтому училища подобного рода, как в Казани, они являются основой для кадрового становления офицерского состава всей Российской Федерации", - ответил Путин.
Президент подчеркнул, что выпускники этого училища "проявляют себя самым наилучшим образом в ходе боевой работы в специальной военной операции".
«
"И я, конечно, с удовольствием поздравляю всех преподавателей, курсантов, выпускников этого училища и желаю вам всего самого доброго. Особенно приятно делать это в преддверие 23 февраля. Всего вам доброго, удачи", - сказал Путин.
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