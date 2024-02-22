https://ria.ru/20240222/poteri-1928973561.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 22.02.2024

Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении

Украинские войска за минувшие сутки потеряли на южнодонецком направлении до 155 солдат, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T13:46

2024-02-22T13:46

2024-02-22T13:46

специальная военная операция на украине

россия

старомайорское

донецкая народная республика

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли на южнодонецком направлении до 155 солдат, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" в ходе ведения активных боевых действий нанесли огневое поражение формированиям 58 мотопехотной бригады и 128 бригады теробороны в районах населенных пунктов Новодонецкое и Старомайорское Донецкой народной республики. Потери противника за сутки составили до 155 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", три автомобиля, гаубица "МСТА-Б", пушка М-46, а также станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240222/pobeda-1928969518.html

россия

старомайорское

донецкая народная республика

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россия, старомайорское, донецкая народная республика