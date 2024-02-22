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Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 22.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:46 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/poteri-1928973561.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 22.02.2024
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Украинские войска за минувшие сутки потеряли на южнодонецком направлении до 155 солдат, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T13:46
2024-02-22T13:46
специальная военная операция на украине
россия
старомайорское
донецкая народная республика
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли на южнодонецком направлении до 155 солдат, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" в ходе ведения активных боевых действий нанесли огневое поражение формированиям 58 мотопехотной бригады и 128 бригады теробороны в районах населенных пунктов Новодонецкое и Старомайорское Донецкой народной республики. Потери противника за сутки составили до 155 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", три автомобиля, гаубица "МСТА-Б", пушка М-46, а также станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
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россия
старомайорское
донецкая народная республика
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россия, старомайорское, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Старомайорское, Донецкая Народная Республика
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВСУ на Южнодонецком направлении потеряли до 155 военных

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Раненые украинские военные . Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли на южнодонецком направлении до 155 солдат, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" в ходе ведения активных боевых действий нанесли огневое поражение формированиям 58 мотопехотной бригады и 128 бригады теробороны в районах населенных пунктов Новодонецкое и Старомайорское Донецкой народной республики. Потери противника за сутки составили до 155 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", три автомобиля, гаубица "МСТА-Б", пушка М-46, а также станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
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