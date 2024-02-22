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Минобороны оценило потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 22.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:39 22.02.2024 (обновлено: 13:50 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/poteri-1928971833.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Донецком направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 22.02.2024
Минобороны оценило потери ВСУ на Донецком направлении
Украинские войска за минувшие сутки потеряли на Донецком направлении свыше 410 солдат, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T13:39
2024-02-22T13:50
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли на Донецком направлении свыше 410 солдат, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.По данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 410 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и "Богдана", гаубица Д-20, а также САУ "Гвоздика".
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вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
Минобороны оценило потери ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВСУ на Донецком направлении потеряли свыше 410 военных

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли на Донецком направлении свыше 410 солдат, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
По данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 410 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и "Богдана", гаубица Д-20, а также САУ "Гвоздика".
Украинский солдат в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
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