https://ria.ru/20240222/poteri-1928971833.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Донецком направлении

Минобороны оценило потери ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 22.02.2024

Минобороны оценило потери ВСУ на Донецком направлении

Украинские войска за минувшие сутки потеряли на Донецком направлении свыше 410 солдат, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T13:39

2024-02-22T13:39

2024-02-22T13:50

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли на Донецком направлении свыше 410 солдат, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.По данным ведомства, потери ВСУ составили свыше 410 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и "Богдана", гаубица Д-20, а также САУ "Гвоздика".

https://ria.ru/20240222/avdeevka-1928962732.html

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вооруженные силы украины, россия