https://ria.ru/20240222/poteri-1928971037.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 22.02.2024

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении

Российские войска отразили три атаки ВСУ в районе Работино, потери Украины на херсонском направлении составили до 50 военнослужащих, два танка, сообщили в... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T13:37

2024-02-22T13:37

2024-02-22T13:41

специальная военная операция на украине

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запорожская область

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российские войска отразили три атаки ВСУ в районе Работино, потери Украины на херсонском направлении составили до 50 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны."На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике 28-й механизированной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Щербаки Запорожской области, Ивановка и Михайловка Херсонской области. Кроме того, отражены три атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, гаубица "Мста-Б" а также самоходка "Гвоздика".

https://ria.ru/20240222/mobilizatsiya-1928957040.html

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украина

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россия, вооруженные силы украины, украина, запорожская область, херсонская область