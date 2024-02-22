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Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 22.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:37 22.02.2024 (обновлено: 13:41 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/poteri-1928971037.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 22.02.2024
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении
Российские войска отразили три атаки ВСУ в районе Работино, потери Украины на херсонском направлении составили до 50 военнослужащих, два танка, сообщили в... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T13:37
2024-02-22T13:41
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
запорожская область
херсонская область
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российские войска отразили три атаки ВСУ в районе Работино, потери Украины на херсонском направлении составили до 50 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны."На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике 28-й механизированной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Щербаки Запорожской области, Ивановка и Михайловка Херсонской области. Кроме того, отражены три атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, гаубица "Мста-Б" а также самоходка "Гвоздика".
https://ria.ru/20240222/mobilizatsiya-1928957040.html
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украина
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россия, вооруженные силы украины, украина, запорожская область, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Запорожская область, Херсонская область
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 50 военных

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российские войска отразили три атаки ВСУ в районе Работино, потери Украины на херсонском направлении составили до 50 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны.
"На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике 28-й механизированной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Щербаки Запорожской области, Ивановка и Михайловка Херсонской области. Кроме того, отражены три атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, гаубица "Мста-Б" а также самоходка "Гвоздика".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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