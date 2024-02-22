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Омского экс-депутата признали виновным в съемках порно со школьницами - РИА Новости, 22.02.2024
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17:18 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/porno-1929030245.html
Омского экс-депутата признали виновным в съемках порно со школьницами
Омского экс-депутата признали виновным в съемках порно со школьницами - РИА Новости, 22.02.2024
Омского экс-депутата признали виновным в съемках порно со школьницами
Омский районный суд вынес приговор экс-депутату и его супруге, которые снимали порно со школьницами, рассказали в пресс-службе суда. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T17:18
2024-02-22T17:18
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ОМСК, 22 фев - РИА Новости. Омский районный суд вынес приговор экс-депутату и его супруге, которые снимали порно со школьницами, рассказали в пресс-службе суда. Инцидент произошел в мае 2021 года. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области, в отношении 23-летней жительницы Покровки, являющейся супругой экс-депутата районного Совета, возбудили уголовное дело в связи с обвинением в сексуальных отношениях с несовершеннолетними девушками, одной из которых на момент преступления не исполнилось 16 лет. Супруги зарабатывали, снимая порно. Ролики они выкладывали в интернет. Следователи обнаружили у них более 80 гигабайт фото и видео порнографического характера. Во время следствия депутат лишился мандата. На пару было возбуждено уголовное дело по статьям "развратные действия", "половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста", "изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних", "использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов". Вину пара не признала. "Суд признал подсудимых виновными в совершении инкриминируемых каждому преступлений и назначил женщине окончательно наказание по совокупности преступлений в виде 5 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. На основании статьи 82 УК РФ реальное отбывание назначенного наказания в виде лишения свободы отсрочено до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста. Подсудимому назначено окончательное наказание по совокупности преступлений в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - пояснили в пресс-службе. Приговор не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20230728/kharassment-1886625083.html
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происшествия, россия, омская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Омская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Омского экс-депутата признали виновным в съемках порно со школьницами

Омский экс-депутат получил пять лет колонии за съемки порно со школьницами

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ОМСК, 22 фев - РИА Новости. Омский районный суд вынес приговор экс-депутату и его супруге, которые снимали порно со школьницами, рассказали в пресс-службе суда.
Инцидент произошел в мае 2021 года. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области, в отношении 23-летней жительницы Покровки, являющейся супругой экс-депутата районного Совета, возбудили уголовное дело в связи с обвинением в сексуальных отношениях с несовершеннолетними девушками, одной из которых на момент преступления не исполнилось 16 лет. Супруги зарабатывали, снимая порно. Ролики они выкладывали в интернет. Следователи обнаружили у них более 80 гигабайт фото и видео порнографического характера. Во время следствия депутат лишился мандата. На пару было возбуждено уголовное дело по статьям "развратные действия", "половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста", "изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних", "использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов". Вину пара не признала.
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"Суд признал подсудимых виновными в совершении инкриминируемых каждому преступлений и назначил женщине окончательно наказание по совокупности преступлений в виде 5 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. На основании статьи 82 УК РФ реальное отбывание назначенного наказания в виде лишения свободы отсрочено до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста. Подсудимому назначено окончательное наказание по совокупности преступлений в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - пояснили в пресс-службе.
Приговор не вступил в законную силу.
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