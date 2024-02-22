https://ria.ru/20240222/porno-1929030245.html

Омского экс-депутата признали виновным в съемках порно со школьницами

Омского экс-депутата признали виновным в съемках порно со школьницами - РИА Новости, 22.02.2024

Омского экс-депутата признали виновным в съемках порно со школьницами

Омский районный суд вынес приговор экс-депутату и его супруге, которые снимали порно со школьницами, рассказали в пресс-службе суда. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T17:18

2024-02-22T17:18

2024-02-22T17:18

происшествия

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омская область

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ОМСК, 22 фев - РИА Новости. Омский районный суд вынес приговор экс-депутату и его супруге, которые снимали порно со школьницами, рассказали в пресс-службе суда. Инцидент произошел в мае 2021 года. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области, в отношении 23-летней жительницы Покровки, являющейся супругой экс-депутата районного Совета, возбудили уголовное дело в связи с обвинением в сексуальных отношениях с несовершеннолетними девушками, одной из которых на момент преступления не исполнилось 16 лет. Супруги зарабатывали, снимая порно. Ролики они выкладывали в интернет. Следователи обнаружили у них более 80 гигабайт фото и видео порнографического характера. Во время следствия депутат лишился мандата. На пару было возбуждено уголовное дело по статьям "развратные действия", "половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста", "изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних", "использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов". Вину пара не признала. "Суд признал подсудимых виновными в совершении инкриминируемых каждому преступлений и назначил женщине окончательно наказание по совокупности преступлений в виде 5 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. На основании статьи 82 УК РФ реальное отбывание назначенного наказания в виде лишения свободы отсрочено до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста. Подсудимому назначено окончательное наказание по совокупности преступлений в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - пояснили в пресс-службе. Приговор не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20230728/kharassment-1886625083.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, омская область, следственный комитет россии (ск рф)