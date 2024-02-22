https://ria.ru/20240222/porazhenie-1928936380.html

"По десять тысяч". СМИ назвали причину поражения ВСУ в Авдеевке

"По десять тысяч". СМИ назвали причину поражения ВСУ в Авдеевке - РИА Новости, 22.02.2024

"По десять тысяч". СМИ назвали причину поражения ВСУ в Авдеевке

Вооруженные силы Украины потерпели поражение в Авдеевке из-за нехватки боеприпасов, пишет The Spectator. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T12:01

2024-02-22T12:01

2024-02-22T12:01

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Вооруженные силы Украины потерпели поражение в Авдеевке из-за нехватки боеприпасов, пишет The Spectator."Российские военные выпускали по десять тысяч снарядов в день. Украины могли лишь в ответ выпустить по полторы тысячи. Именно такое неравенство сделало поражение неизбежным", — говорится в материале.Журналист указал, что из-за нежелания западных союзников Украины должным образом продолжать ее поддерживать и привело к такому исходу для ВСУ, а также сложной ситуации для украинцев на фронте."Поле боя на Украине превратилось в кровавую бойню. Русские наступают по всей линии фронта, оттесняя измотанных и отчаявшихся украинских солдат, у которых заканчивается оружие, необходимое для сражения", — резюмировали в статье.В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку, при этом позже министерство обороны России констатировало, что приказ вышел спустя сутки после начала "неконтролируемого бегства украинских подразделений из города".Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра, сообщило Минобороны. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих.

https://ria.ru/20240222/zayavlenie-1928916426.html

https://ria.ru/20240222/uzhas-1928906513.html

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в мире, авдеевка, украина, россия, александр сырский, вооруженные силы украины, политика