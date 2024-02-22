https://ria.ru/20240222/politsiya-1928874192.html

Военная полиция Запорожской области усиливает сотрудничество с силовиками

Военная полиция Запорожской области усиливает сотрудничество с силовиками - РИА Новости, 22.02.2024

Военная полиция Запорожской области усиливает сотрудничество с силовиками

Военная полиция в преддверии президентских выборов в России активизирует взаимодействие с силовыми структурами и добровольческими подразделениями в Запорожской... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T05:19

2024-02-22T05:19

2024-02-22T05:55

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

вооруженные силы рф

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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Военная полиция в преддверии президентских выборов в России активизирует взаимодействие с силовыми структурами и добровольческими подразделениями в Запорожской области, сообщил РИА Новости представитель военной полиции регионы с позывным "Томагавк"."Для предотвращения диверсий ведется проверка военнослужащих патрулями военной полиции на наличие документов, дабы предотвратить попытки злоумышленников выдать себя за военнослужащих ВС РФ", - заявил "Томагавк".Также представитель военной полиции Запорожской области сказал, что в рамках усиленных мер безопасности ведется работа по выявлению незаконного оружия и взрывчатых веществ. При патрулировании особое внимание уделяется осмотру заброшенных и недостроенных зданий на предмет возможных схронов с оружием.Как сообщили журналистам в военной комендатуре Запорожской области, сама военная полиция тоже готовится – усилила собственную подготовку накануне выборов для обеспечения безопасности и спокойствия жителей области."Здесь на полигоне мы отрабатываем тактику боя, чтобы мы могли максимально эффективно работать в полевых и городских условиях при поимке диверсионных групп", - сообщил представитель военной полиции с позывным "Покоц".

https://ria.ru/20240222/skhron-1928874457.html

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запорожская область, россия, вооруженные силы рф