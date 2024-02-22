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Военная полиция Запорожской области усиливает сотрудничество с силовиками - РИА Новости, 22.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:19 22.02.2024 (обновлено: 05:55 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/politsiya-1928874192.html
Военная полиция Запорожской области усиливает сотрудничество с силовиками
Военная полиция Запорожской области усиливает сотрудничество с силовиками - РИА Новости, 22.02.2024
Военная полиция Запорожской области усиливает сотрудничество с силовиками
Военная полиция в преддверии президентских выборов в России активизирует взаимодействие с силовыми структурами и добровольческими подразделениями в Запорожской... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T05:19
2024-02-22T05:55
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
вооруженные силы рф
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Военная полиция в преддверии президентских выборов в России активизирует взаимодействие с силовыми структурами и добровольческими подразделениями в Запорожской области, сообщил РИА Новости представитель военной полиции регионы с позывным "Томагавк"."Для предотвращения диверсий ведется проверка военнослужащих патрулями военной полиции на наличие документов, дабы предотвратить попытки злоумышленников выдать себя за военнослужащих ВС РФ", - заявил "Томагавк".Также представитель военной полиции Запорожской области сказал, что в рамках усиленных мер безопасности ведется работа по выявлению незаконного оружия и взрывчатых веществ. При патрулировании особое внимание уделяется осмотру заброшенных и недостроенных зданий на предмет возможных схронов с оружием.Как сообщили журналистам в военной комендатуре Запорожской области, сама военная полиция тоже готовится – усилила собственную подготовку накануне выборов для обеспечения безопасности и спокойствия жителей области."Здесь на полигоне мы отрабатываем тактику боя, чтобы мы могли максимально эффективно работать в полевых и городских условиях при поимке диверсионных групп", - сообщил представитель военной полиции с позывным "Покоц".
https://ria.ru/20240222/skhron-1928874457.html
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запорожская область, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы РФ
Военная полиция Запорожской области усиливает сотрудничество с силовиками

Военная полиция в Запорожской области перед усиливает сотрудничество с коллегами

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПатрулирование населенных пунктов военной полицией в Запорожской области
Патрулирование населенных пунктов военной полицией в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
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Патрулирование населенных пунктов военной полицией в Запорожской области. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Военная полиция в преддверии президентских выборов в России активизирует взаимодействие с силовыми структурами и добровольческими подразделениями в Запорожской области, сообщил РИА Новости представитель военной полиции регионы с позывным "Томагавк".
«
"Для предотвращения диверсий ведется проверка военнослужащих патрулями военной полиции на наличие документов, дабы предотвратить попытки злоумышленников выдать себя за военнослужащих ВС РФ", - заявил "Томагавк".
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В Мелитополе обнаружили схрон с оружием и документами
Вчера, 05:24
Также представитель военной полиции Запорожской области сказал, что в рамках усиленных мер безопасности ведется работа по выявлению незаконного оружия и взрывчатых веществ. При патрулировании особое внимание уделяется осмотру заброшенных и недостроенных зданий на предмет возможных схронов с оружием.
Как сообщили журналистам в военной комендатуре Запорожской области, сама военная полиция тоже готовится – усилила собственную подготовку накануне выборов для обеспечения безопасности и спокойствия жителей области.
"Здесь на полигоне мы отрабатываем тактику боя, чтобы мы могли максимально эффективно работать в полевых и городских условиях при поимке диверсионных групп", - сообщил представитель военной полиции с позывным "Покоц".
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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