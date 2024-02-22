https://ria.ru/20240222/politsiya-1928874192.html
Военная полиция Запорожской области усиливает сотрудничество с силовиками
Военная полиция Запорожской области усиливает сотрудничество с силовиками - РИА Новости, 22.02.2024
Военная полиция Запорожской области усиливает сотрудничество с силовиками
Военная полиция в преддверии президентских выборов в России активизирует взаимодействие с силовыми структурами и добровольческими подразделениями в Запорожской... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T05:19
2024-02-22T05:19
2024-02-22T05:55
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871146593_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_ca8de2eb0bec857385766b92f1b51dfd.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Военная полиция в преддверии президентских выборов в России активизирует взаимодействие с силовыми структурами и добровольческими подразделениями в Запорожской области, сообщил РИА Новости представитель военной полиции регионы с позывным "Томагавк"."Для предотвращения диверсий ведется проверка военнослужащих патрулями военной полиции на наличие документов, дабы предотвратить попытки злоумышленников выдать себя за военнослужащих ВС РФ", - заявил "Томагавк".Также представитель военной полиции Запорожской области сказал, что в рамках усиленных мер безопасности ведется работа по выявлению незаконного оружия и взрывчатых веществ. При патрулировании особое внимание уделяется осмотру заброшенных и недостроенных зданий на предмет возможных схронов с оружием.Как сообщили журналистам в военной комендатуре Запорожской области, сама военная полиция тоже готовится – усилила собственную подготовку накануне выборов для обеспечения безопасности и спокойствия жителей области."Здесь на полигоне мы отрабатываем тактику боя, чтобы мы могли максимально эффективно работать в полевых и городских условиях при поимке диверсионных групп", - сообщил представитель военной полиции с позывным "Покоц".
https://ria.ru/20240222/skhron-1928874457.html
https://ria.ru/20240221/zaes-1928792941.html
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871146593_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_9822c6648a4b484c624366ae1c36951f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы РФ
Военная полиция Запорожской области усиливает сотрудничество с силовиками
Военная полиция в Запорожской области перед усиливает сотрудничество с коллегами
МЕЛИТОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости. Военная полиция в преддверии президентских выборов в России активизирует взаимодействие с силовыми структурами и добровольческими подразделениями в Запорожской области, сообщил РИА Новости представитель военной полиции регионы с позывным "Томагавк".
«
"Для предотвращения диверсий ведется проверка военнослужащих патрулями военной полиции на наличие документов, дабы предотвратить попытки злоумышленников выдать себя за военнослужащих ВС РФ", - заявил "Томагавк".
В Мелитополе обнаружили схрон с оружием и документами
Также представитель военной полиции Запорожской области сказал, что в рамках усиленных мер безопасности ведется работа по выявлению незаконного оружия и взрывчатых веществ. При патрулировании особое внимание уделяется осмотру заброшенных и недостроенных зданий на предмет возможных схронов с оружием.
Как сообщили журналистам в военной комендатуре Запорожской области, сама военная полиция тоже готовится – усилила собственную подготовку накануне выборов для обеспечения безопасности и спокойствия жителей области.
"Здесь на полигоне мы отрабатываем тактику боя, чтобы мы могли максимально эффективно работать в полевых и городских условиях при поимке диверсионных групп", - сообщил представитель военной полиции с позывным "Покоц".
НА ЗАЭС подтвердили отключение от внешнего энергоснабжения