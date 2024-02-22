https://ria.ru/20240222/pogoda-1928883229.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 22.02.2024
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Небольшие осадки, гололедица, около нуля градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T08:21
2024-02-22T08:21
2024-02-22T08:21
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Небольшие осадки, гололедица, около нуля градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать теплый сектор далекого Атлантического циклона. В Москве и окрестностях облачно, местами пройдут небольшие осадки в виде слабого снега, слабого мокрого снега. На дорогах и тротуарах гололедица. Днем в Москве около нуля, то есть минус 1 - плюс 1 градус. На территории Подмосковья от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла",- рассказал Леус. Синоптик отметил, ветер ожидается юго-восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление слабо падает, к вечеру барометры покажут 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
https://ria.ru/20240221/vesna-1928850224.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде в четверг
В Москве в четверг ожидаются небольшие осадки, гололедица, около нуля