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Песков рассказал о ситуации в Луганске - РИА Новости, 22.02.2024
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11:15 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/peskov-1928922502.html
Песков рассказал о ситуации в Луганске
Песков рассказал о ситуации в Луганске - РИА Новости, 22.02.2024
Песков рассказал о ситуации в Луганске
Российские военные делают на фронте все, чтобы минимизировать опасность для Луганска, а впоследствии полностью исключить, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T11:15
2024-02-22T11:15
луганск
россия
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российские военные делают на фронте все, чтобы минимизировать опасность для Луганска, а впоследствии полностью исключить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью International Reporters. Журналисты спросили Пескова о его поездке в Луганск два года назад. "Город, кстати, вполне нормальное впечатление произвел. В городе кипела жизнь, люди жили своей жизнью. Еще тогда я обратил внимание, как активно работают коммунальные службы. Было видно, что это приехавшие, кстати, с большой земли мастера. И дороги строили, и что-то рыли, и коммуникации меняли, много грузовых машин с московскими номерами видел, вот таких оранжевых машин. То есть, такая жизнь кипела, и было видно, что город живет, и было понятно, что жить он будет лучше и лучше", - сказал Песков. "Понятно, что сейчас... будут определённые проблемы, будет висеть определённая опасность. Но всё, что наши герои делают на фронте, они как раз делают для того, чтобы эту опасность минимизировать, а впоследствии полностью исключить. Но чего не было, это не было какого-то, знаете, такого пессимизма в воздухе. Наоборот, город жил своей жизнью, что, конечно, было весьма радостно видеть", - добавил Песков.
https://ria.ru/20240212/vosstanovlenie-1926772130.html
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луганск, россия, дмитрий песков, общество
Луганск, Россия, Дмитрий Песков, Общество
Песков рассказал о ситуации в Луганске

Песков: военные делают все, чтобы минимизировать опасность для Луганска

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российские военные делают на фронте все, чтобы минимизировать опасность для Луганска, а впоследствии полностью исключить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью International Reporters.
Журналисты спросили Пескова о его поездке в Луганск два года назад.
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"Город, кстати, вполне нормальное впечатление произвел. В городе кипела жизнь, люди жили своей жизнью. Еще тогда я обратил внимание, как активно работают коммунальные службы. Было видно, что это приехавшие, кстати, с большой земли мастера. И дороги строили, и что-то рыли, и коммуникации меняли, много грузовых машин с московскими номерами видел, вот таких оранжевых машин. То есть, такая жизнь кипела, и было видно, что город живет, и было понятно, что жить он будет лучше и лучше", - сказал Песков.
"Понятно, что сейчас... будут определённые проблемы, будет висеть определённая опасность. Но всё, что наши герои делают на фронте, они как раз делают для того, чтобы эту опасность минимизировать, а впоследствии полностью исключить. Но чего не было, это не было какого-то, знаете, такого пессимизма в воздухе. Наоборот, город жил своей жизнью, что, конечно, было весьма радостно видеть", - добавил Песков.
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