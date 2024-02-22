https://ria.ru/20240222/peskov-1928922502.html

Песков рассказал о ситуации в Луганске

Песков рассказал о ситуации в Луганске - РИА Новости, 22.02.2024

Песков рассказал о ситуации в Луганске

Российские военные делают на фронте все, чтобы минимизировать опасность для Луганска, а впоследствии полностью исключить, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T11:15

2024-02-22T11:15

2024-02-22T11:15

луганск

россия

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российские военные делают на фронте все, чтобы минимизировать опасность для Луганска, а впоследствии полностью исключить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью International Reporters. Журналисты спросили Пескова о его поездке в Луганск два года назад. "Город, кстати, вполне нормальное впечатление произвел. В городе кипела жизнь, люди жили своей жизнью. Еще тогда я обратил внимание, как активно работают коммунальные службы. Было видно, что это приехавшие, кстати, с большой земли мастера. И дороги строили, и что-то рыли, и коммуникации меняли, много грузовых машин с московскими номерами видел, вот таких оранжевых машин. То есть, такая жизнь кипела, и было видно, что город живет, и было понятно, что жить он будет лучше и лучше", - сказал Песков. "Понятно, что сейчас... будут определённые проблемы, будет висеть определённая опасность. Но всё, что наши герои делают на фронте, они как раз делают для того, чтобы эту опасность минимизировать, а впоследствии полностью исключить. Но чего не было, это не было какого-то, знаете, такого пессимизма в воздухе. Наоборот, город жил своей жизнью, что, конечно, было весьма радостно видеть", - добавил Песков.

https://ria.ru/20240212/vosstanovlenie-1926772130.html

https://ria.ru/20231214/putin-1915824492.html

луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганск, россия, дмитрий песков, общество