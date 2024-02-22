https://ria.ru/20240222/peskov-1928908306.html
Песков назвал большой удачей в жизни работу с Путиным
Песков назвал большой удачей в жизни работу с Путиным - РИА Новости, 22.02.2024
Песков назвал большой удачей в жизни работу с Путиным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью International Reporters назвал большой удачей в жизни работу с Владимиром Путиным, он добавил, что... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:40
2024-02-22T10:40
2024-02-22T10:40
россия
владимир путин
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью International Reporters назвал большой удачей в жизни работу с Владимиром Путиным, он добавил, что гордится ей и дорожит. "Это очень интересная профессия. Я бы не сказал, что есть такая профессия, как пресс-секретарь. Нет таких реестров, в которых такая профессия указывалась. Иногда говорят, что лучшими пресс-секретарями становятся бывшие работники средств массовой информации, журналисты, аналитики. Я к журналистике никакого отношения не имею и никогда журналистом не был. Я родом из дипломатии, я очень ценю свой опыт службы в нашем дипломатическом ведомстве в министерстве иностранных дел. И, наверное, это позволило мне успешно или более-менее успешно выполнять мои функции здесь", - сказал Песков. Он добавил, что работа очень интересна, потому что имеет отношение непосредственно к информации. "И это связано и с политикой, и с экономикой, и с социальной жизнью, и с безопасностью, и с защитой здоровья людей и так далее, и тому подобное. Поэтому это очень универсальная работа, и, конечно, когда речь идет о работе с главой государства, тем более такого государства, как Россия, и с таким главой, как Путин, то это, наверное, особая удача, особая удача в жизни, конечно, которой я и дорожу, и горжусь", - добавил Песков.
https://ria.ru/20240222/peskov-1928899898.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, дмитрий песков, общество
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Общество
Песков назвал большой удачей в жизни работу с Путиным
Песков назвал работу пресс-секретаря очень интересной
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью International Reporters
назвал большой удачей в жизни работу с Владимиром Путиным, он добавил, что гордится ей и дорожит.
"Это очень интересная профессия. Я бы не сказал, что есть такая профессия, как пресс-секретарь. Нет таких реестров, в которых такая профессия указывалась. Иногда говорят, что лучшими пресс-секретарями становятся бывшие работники средств массовой информации, журналисты, аналитики. Я к журналистике никакого отношения не имею и никогда журналистом не был. Я родом из дипломатии, я очень ценю свой опыт службы в нашем дипломатическом ведомстве в министерстве иностранных дел. И, наверное, это позволило мне успешно или более-менее успешно выполнять мои функции здесь", - сказал Песков.
Пресс-секретарь должен разделять точку зрения президента, считает Песков
Он добавил, что работа очень интересна, потому что имеет отношение непосредственно к информации.
"И это связано и с политикой, и с экономикой, и с социальной жизнью, и с безопасностью, и с защитой здоровья людей и так далее, и тому подобное. Поэтому это очень универсальная работа, и, конечно, когда речь идет о работе с главой государства, тем более такого государства, как Россия, и с таким главой, как Путин, то это, наверное, особая удача, особая удача в жизни, конечно, которой я и дорожу, и горжусь", - добавил Песков.
Песков сожалеет, что в детстве не читал, сколько требовали родители