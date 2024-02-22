https://ria.ru/20240222/peskov-1928908306.html

Песков назвал большой удачей в жизни работу с Путиным

Песков назвал большой удачей в жизни работу с Путиным - РИА Новости, 22.02.2024

Песков назвал большой удачей в жизни работу с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью International Reporters назвал большой удачей в жизни работу с Владимиром Путиным, он добавил, что... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T10:40

2024-02-22T10:40

2024-02-22T10:40

россия

владимир путин

дмитрий песков

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907460145_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_58a869ff8432a469ee8531e0e7b52c89.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью International Reporters назвал большой удачей в жизни работу с Владимиром Путиным, он добавил, что гордится ей и дорожит. "Это очень интересная профессия. Я бы не сказал, что есть такая профессия, как пресс-секретарь. Нет таких реестров, в которых такая профессия указывалась. Иногда говорят, что лучшими пресс-секретарями становятся бывшие работники средств массовой информации, журналисты, аналитики. Я к журналистике никакого отношения не имею и никогда журналистом не был. Я родом из дипломатии, я очень ценю свой опыт службы в нашем дипломатическом ведомстве в министерстве иностранных дел. И, наверное, это позволило мне успешно или более-менее успешно выполнять мои функции здесь", - сказал Песков. Он добавил, что работа очень интересна, потому что имеет отношение непосредственно к информации. "И это связано и с политикой, и с экономикой, и с социальной жизнью, и с безопасностью, и с защитой здоровья людей и так далее, и тому подобное. Поэтому это очень универсальная работа, и, конечно, когда речь идет о работе с главой государства, тем более такого государства, как Россия, и с таким главой, как Путин, то это, наверное, особая удача, особая удача в жизни, конечно, которой я и дорожу, и горжусь", - добавил Песков.

https://ria.ru/20240222/peskov-1928899898.html

https://ria.ru/20200612/1572858194.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, дмитрий песков, общество