https://ria.ru/20240222/peskov-1928902491.html

Песков рассказал о работе по доведению точки зрения России до других стран

Песков рассказал о работе по доведению точки зрения России до других стран - РИА Новости, 22.02.2024

Песков рассказал о работе по доведению точки зрения России до других стран

Россия ведёт активную работу по доведению своей точки зрения до иностранных государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью порталу... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T10:16

2024-02-22T10:16

2024-02-22T10:16

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москва

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Москва, 22 фев - РИА Новости. Россия ведёт активную работу по доведению своей точки зрения до иностранных государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью порталу International Reporters. "У нас очень много агентств, ведомств, которые занимаются доведением нашей точки зрения до иностранных государств. И ведется активная работа в интернете, ведется активная работа по телевещанию, по радиовещанию. Поэтому здесь, конечно же, работает тоже огромный коллектив разных компаний, средств массовой информации и ведомств, которые за это отвечают", - сказал Песков.

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Дарья Буймова

россия, москва, дмитрий песков, в мире