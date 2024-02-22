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Песков рассказал о работе по доведению точки зрения России до других стран - РИА Новости, 22.02.2024
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10:16 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/peskov-1928902491.html
Песков рассказал о работе по доведению точки зрения России до других стран
Песков рассказал о работе по доведению точки зрения России до других стран - РИА Новости, 22.02.2024
Песков рассказал о работе по доведению точки зрения России до других стран
Россия ведёт активную работу по доведению своей точки зрения до иностранных государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью порталу... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:16
2024-02-22T10:16
россия
москва
дмитрий песков
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Москва, 22 фев - РИА Новости. Россия ведёт активную работу по доведению своей точки зрения до иностранных государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью порталу International Reporters. "У нас очень много агентств, ведомств, которые занимаются доведением нашей точки зрения до иностранных государств. И ведется активная работа в интернете, ведется активная работа по телевещанию, по радиовещанию. Поэтому здесь, конечно же, работает тоже огромный коллектив разных компаний, средств массовой информации и ведомств, которые за это отвечают", - сказал Песков.
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россия, москва, дмитрий песков, в мире
Россия, Москва, Дмитрий Песков, В мире
Песков рассказал о работе по доведению точки зрения России до других стран

Песков: Россия ведет активную работу по доведению своей точки зрения до мира

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Москва, 22 фев - РИА Новости. Россия ведёт активную работу по доведению своей точки зрения до иностранных государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью порталу International Reporters.
"У нас очень много агентств, ведомств, которые занимаются доведением нашей точки зрения до иностранных государств. И ведется активная работа в интернете, ведется активная работа по телевещанию, по радиовещанию. Поэтому здесь, конечно же, работает тоже огромный коллектив разных компаний, средств массовой информации и ведомств, которые за это отвечают", - сказал Песков.
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