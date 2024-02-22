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СМИ на Западе подвергаются жесткому давлению, заявил Песков - РИА Новости, 22.02.2024
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10:10 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/peskov-1928901223.html
СМИ на Западе подвергаются жесткому давлению, заявил Песков
СМИ на Западе подвергаются жесткому давлению, заявил Песков - РИА Новости, 22.02.2024
СМИ на Западе подвергаются жесткому давлению, заявил Песков
Средства массовой информации, в том числе в западных странах, подвергаются очень жесткому нажиму со стороны своих владельцев, гонятся за жареной информацией, не РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:10
2024-02-22T10:10
россия
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Средства массовой информации, в том числе в западных странах, подвергаются очень жесткому нажиму со стороны своих владельцев, гонятся за жареной информацией, не проверяют факты и становятся жертвой действий своих правительств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью порталу International Reporters. "В некоторых государствах, как нам известно, в том числе в западных странах, СМИ иногда подвергаются очень жесткому нажиму со стороны своих владельцев и со стороны правительств этих стран. Мы видим, как внедряют разные информационные вбросы, как внедряют информационные фейки в целый ряд западных СМИ. Мы видим, как они гонятся за жареной информацией, не проверяют факты, как они становятся жертвой действий своих правительств, которые используют СМИ как канал для донесения ложной информации. И это ничего, кроме сожаления, не вызывает", - сказал он. В целом, по его словам, СМИ работают во многом по схожей схеме. "Они зарабатывают на новостях, и те больше зарабатывают, кто действует быстрее, кто подает новости более талантливо. И в этом плане алгоритм работы СМИ на Западе и у нас достаточно одинаков. Другое дело, что вопрос о свободе СМИ, он абсолютно философский. Свобода СМИ – это, прежде всего, финансовая независимость, и лишь единицы СМИ в мире, в том числе и в нашей стране, могут говорить о том, что они финансово независимые, что их работа является рентабельной. В любом случае, СМИ кто-то владеет, СМИ кто-то дает деньги, их кто-то субсидирует. И, конечно, СМИ так или иначе должны отражать точку зрения своего владельца", - добавил Песков. Он отметил, что свобода СМИ есть там, где они сами придерживаются, наверное, кодекса чести работы средств массовой информации. "Там, где в СМИ работают серьезные люди, которые борются с фейками. Ну и, конечно, очень правильно, чтобы в СМИ работали патриоты, настоящие патриоты своих стран. Это есть далеко не везде, но у нас целый ряд СМИ, которыми мы гордимся, которые действительно являются законодателями очень высокого стандарта журналистики. Это действительно так. Есть очень серьезные журналисты и в западных странах, и на Востоке. Талантливые журналисты. Журналисты, которые иногда идут наперекор системе, отстаивая правду. Не всем это удается. Некоторые буквально жертвуют своей карьерой ради этого. Но, тем не менее, такие встречаются во многих странах мира", - пояснил Песков.
https://ria.ru/20240213/smi-1927046429.html
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россия, дмитрий песков, в мире
Россия, Дмитрий Песков, В мире
СМИ на Западе подвергаются жесткому давлению, заявил Песков

Песков: СМИ на Западе подвергаются давлению со стороны владельцев и правительств

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Средства массовой информации, в том числе в западных странах, подвергаются очень жесткому нажиму со стороны своих владельцев, гонятся за жареной информацией, не проверяют факты и становятся жертвой действий своих правительств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью порталу International Reporters.
"В некоторых государствах, как нам известно, в том числе в западных странах, СМИ иногда подвергаются очень жесткому нажиму со стороны своих владельцев и со стороны правительств этих стран. Мы видим, как внедряют разные информационные вбросы, как внедряют информационные фейки в целый ряд западных СМИ. Мы видим, как они гонятся за жареной информацией, не проверяют факты, как они становятся жертвой действий своих правительств, которые используют СМИ как канал для донесения ложной информации. И это ничего, кроме сожаления, не вызывает", - сказал он.
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В целом, по его словам, СМИ работают во многом по схожей схеме.
"Они зарабатывают на новостях, и те больше зарабатывают, кто действует быстрее, кто подает новости более талантливо. И в этом плане алгоритм работы СМИ на Западе и у нас достаточно одинаков. Другое дело, что вопрос о свободе СМИ, он абсолютно философский. Свобода СМИ – это, прежде всего, финансовая независимость, и лишь единицы СМИ в мире, в том числе и в нашей стране, могут говорить о том, что они финансово независимые, что их работа является рентабельной. В любом случае, СМИ кто-то владеет, СМИ кто-то дает деньги, их кто-то субсидирует. И, конечно, СМИ так или иначе должны отражать точку зрения своего владельца", - добавил Песков.
Он отметил, что свобода СМИ есть там, где они сами придерживаются, наверное, кодекса чести работы средств массовой информации.
"Там, где в СМИ работают серьезные люди, которые борются с фейками. Ну и, конечно, очень правильно, чтобы в СМИ работали патриоты, настоящие патриоты своих стран. Это есть далеко не везде, но у нас целый ряд СМИ, которыми мы гордимся, которые действительно являются законодателями очень высокого стандарта журналистики. Это действительно так. Есть очень серьезные журналисты и в западных странах, и на Востоке. Талантливые журналисты. Журналисты, которые иногда идут наперекор системе, отстаивая правду. Не всем это удается. Некоторые буквально жертвуют своей карьерой ради этого. Но, тем не менее, такие встречаются во многих странах мира", - пояснил Песков.
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