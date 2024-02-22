https://ria.ru/20240222/peskov-1928899898.html
Пресс-секретарь должен разделять точку зрения президента, считает Песков
Пресс-секретарь должен разделять точку зрения президента, считает Песков - РИА Новости, 22.02.2024
Пресс-секретарь должен разделять точку зрения президента, считает Песков
Работать с главой государства и не разделять его точку зрения неправильно, члены правительства и работники администрации президента являются самыми убежденными... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:06
2024-02-22T10:06
2024-02-22T10:06
политика
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156258/22/1562582231_0:148:2908:1784_1920x0_80_0_0_5453e3ce709e934544b4a1d7bfbeb2c3.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Работать с главой государства и не разделять его точку зрения неправильно, члены правительства и работники администрации президента являются самыми убежденными защитниками его идеологии и позиции, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. "Работать с главой государства, быть его пресс-секретарем и полностью его не поддерживать, не разделять его идеологию, не разделять его мнение - это неправильно. Это неправильно, и я считаю, что любой, кто не разделяет точку зрения президента, просто не имеет морального права с ним работать", - сказал он в интервью информационному агентству International Reporters. Песков отметил, что "огромная команда людей", а это и члены правительства, и работники его администрации, "все собраны вокруг своего президента, они все консолидированы вокруг президента и вокруг его позиции" и "являются самыми убежденными защитниками идеологии и позиции президента".
https://ria.ru/20240220/avtomobil-1928374465.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156258/22/1562582231_24:0:2755:2048_1920x0_80_0_0_0e1fb0dfa7727bf42864c1c18badb67e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Пресс-секретарь должен разделять точку зрения президента, считает Песков
Песков: работать с президентом и не разделять его точку зрения неправильно
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости.
Работать с главой государства и не разделять его точку зрения неправильно, члены правительства и работники администрации президента являются самыми убежденными защитниками его идеологии и позиции, заявил
пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Работать с главой государства, быть его пресс-секретарем и полностью его не поддерживать, не разделять его идеологию, не разделять его мнение - это неправильно. Это неправильно, и я считаю, что любой, кто не разделяет точку зрения президента, просто не имеет морального права с ним работать", - сказал он в интервью информационному агентству International Reporters.
Песков отметил, что "огромная команда людей", а это и члены правительства, и работники его администрации, "все собраны вокруг своего президента, они все консолидированы вокруг президента и вокруг его позиции" и "являются самыми убежденными защитниками идеологии и позиции президента".
Песков рассказал, какой автомобиль Путин подарил Ким Чен Ыну