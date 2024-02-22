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Пресс-секретарь должен разделять точку зрения президента, считает Песков - РИА Новости, 22.02.2024
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10:06 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/peskov-1928899898.html
Пресс-секретарь должен разделять точку зрения президента, считает Песков
Пресс-секретарь должен разделять точку зрения президента, считает Песков - РИА Новости, 22.02.2024
Пресс-секретарь должен разделять точку зрения президента, считает Песков
Работать с главой государства и не разделять его точку зрения неправильно, члены правительства и работники администрации президента являются самыми убежденными... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:06
2024-02-22T10:06
политика
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Работать с главой государства и не разделять его точку зрения неправильно, члены правительства и работники администрации президента являются самыми убежденными защитниками его идеологии и позиции, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. "Работать с главой государства, быть его пресс-секретарем и полностью его не поддерживать, не разделять его идеологию, не разделять его мнение - это неправильно. Это неправильно, и я считаю, что любой, кто не разделяет точку зрения президента, просто не имеет морального права с ним работать", - сказал он в интервью информационному агентству International Reporters. Песков отметил, что "огромная команда людей", а это и члены правительства, и работники его администрации, "все собраны вокруг своего президента, они все консолидированы вокруг президента и вокруг его позиции" и "являются самыми убежденными защитниками идеологии и позиции президента".
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политика, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Пресс-секретарь должен разделять точку зрения президента, считает Песков

Песков: работать с президентом и не разделять его точку зрения неправильно

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Работать с главой государства и не разделять его точку зрения неправильно, члены правительства и работники администрации президента являются самыми убежденными защитниками его идеологии и позиции, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Работать с главой государства, быть его пресс-секретарем и полностью его не поддерживать, не разделять его идеологию, не разделять его мнение - это неправильно. Это неправильно, и я считаю, что любой, кто не разделяет точку зрения президента, просто не имеет морального права с ним работать", - сказал он в интервью информационному агентству International Reporters.
Песков отметил, что "огромная команда людей", а это и члены правительства, и работники его администрации, "все собраны вокруг своего президента, они все консолидированы вокруг президента и вокруг его позиции" и "являются самыми убежденными защитниками идеологии и позиции президента".
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