https://ria.ru/20240222/peskov-1928899898.html

Пресс-секретарь должен разделять точку зрения президента, считает Песков

Пресс-секретарь должен разделять точку зрения президента, считает Песков - РИА Новости, 22.02.2024

Пресс-секретарь должен разделять точку зрения президента, считает Песков

Работать с главой государства и не разделять его точку зрения неправильно, члены правительства и работники администрации президента являются самыми убежденными... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T10:06

2024-02-22T10:06

2024-02-22T10:06

политика

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156258/22/1562582231_0:148:2908:1784_1920x0_80_0_0_5453e3ce709e934544b4a1d7bfbeb2c3.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Работать с главой государства и не разделять его точку зрения неправильно, члены правительства и работники администрации президента являются самыми убежденными защитниками его идеологии и позиции, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. "Работать с главой государства, быть его пресс-секретарем и полностью его не поддерживать, не разделять его идеологию, не разделять его мнение - это неправильно. Это неправильно, и я считаю, что любой, кто не разделяет точку зрения президента, просто не имеет морального права с ним работать", - сказал он в интервью информационному агентству International Reporters. Песков отметил, что "огромная команда людей", а это и члены правительства, и работники его администрации, "все собраны вокруг своего президента, они все консолидированы вокруг президента и вокруг его позиции" и "являются самыми убежденными защитниками идеологии и позиции президента".

https://ria.ru/20240220/avtomobil-1928374465.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, дмитрий песков, владимир путин