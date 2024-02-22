https://ria.ru/20240222/pereimenovanie-1929090487.html

Захарова отреагировала на решение Риги переименовать улицы

Захарова отреагировала на решение Риги переименовать улицы - РИА Новости, 22.02.2024

Захарова отреагировала на решение Риги переименовать улицы

Решение городских депутатов Риги переименовать улицы, названные в честь русских писателей, навредит только местным жителям, но не самим писателям, заявила... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T23:45

2024-02-22T23:45

2024-02-22T23:45

рига

россия

москва

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

латвия

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Решение городских депутатов Риги переименовать улицы, названные в честь русских писателей, навредит только местным жителям, но не самим писателям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. Рижское самоуправление сообщило в четверг, что городская дума решила переименовать улицу Москвы, а также улицы Ломоносова, Пушкина, Гоголя, Лермонтова и Тургенева. "Рига вычеркивает себя из мирового культурного пространства. Ни Гоголь, ни Лермонтов от "рижской думы" не пострадают. Пострадают только местные граждане, которым приходится терпеть безумие латвийского режима", - написала Захарова.При этом она отметила, что "Гоголь вроде объявлялся Украиной "великим украинским писателем". "Что, интересно, в "рижской думе" полагают на этот счет?" - добавила Захарова.

https://ria.ru/20240208/lvov-1926182023.html

https://ria.ru/20230622/park-1879823187.html

рига

россия

москва

латвия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

рига, россия, москва, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), латвия