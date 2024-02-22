https://ria.ru/20240222/pereimenovanie-1929090487.html
Захарова отреагировала на решение Риги переименовать улицы
Захарова отреагировала на решение Риги переименовать улицы - РИА Новости, 22.02.2024
Захарова отреагировала на решение Риги переименовать улицы
Решение городских депутатов Риги переименовать улицы, названные в честь русских писателей, навредит только местным жителям, но не самим писателям, заявила... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T23:45
2024-02-22T23:45
2024-02-22T23:45
рига
россия
москва
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
латвия
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Решение городских депутатов Риги переименовать улицы, названные в честь русских писателей, навредит только местным жителям, но не самим писателям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. Рижское самоуправление сообщило в четверг, что городская дума решила переименовать улицу Москвы, а также улицы Ломоносова, Пушкина, Гоголя, Лермонтова и Тургенева. "Рига вычеркивает себя из мирового культурного пространства. Ни Гоголь, ни Лермонтов от "рижской думы" не пострадают. Пострадают только местные граждане, которым приходится терпеть безумие латвийского режима", - написала Захарова.При этом она отметила, что "Гоголь вроде объявлялся Украиной "великим украинским писателем". "Что, интересно, в "рижской думе" полагают на этот счет?" - добавила Захарова.
https://ria.ru/20240208/lvov-1926182023.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рига, россия, москва, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), латвия
Рига, Россия, Москва, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Латвия
Захарова отреагировала на решение Риги переименовать улицы
Захарова считает, что переименование улиц в Риге навредит только местным жителям