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В Риге переименуют улицы, названные в честь русских писателей - РИА Новости, 22.02.2024
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18:28 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/pereimenovanie-1929053330.html
В Риге переименуют улицы, названные в честь русских писателей
В Риге переименуют улицы, названные в честь русских писателей - РИА Новости, 22.02.2024
В Риге переименуют улицы, названные в честь русских писателей
Рижская дума приняла решение переименовать улицу Москвы, а также улицы, названные в честь русских писателей и ученых, сообщила пресс-служба рижского... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T18:28
2024-02-22T18:28
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москва
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владимир путин
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Рижская дума приняла решение переименовать улицу Москвы, а также улицы, названные в честь русских писателей и ученых, сообщила пресс-служба рижского самоуправления. "Рижская дума приняла решение изменить названия улиц Москвы, Ломоносова, Пушкина, Гоголя, Лермонтова и Тургенева", - говорится в сообщении. Отмечается, что самая протяженная в Риге улица Москвы, длина которой составляет более 16 километров, будет переименована в улицу Латгалии, поскольку такое название она носила с 1938 по 1940 год, хотя в честь Москвы улица была названа еще в 1859 году. При этом в Риге уже есть улица, названная в честь восточного региона Латвии Латгалии, ее тоже переименуют - в улицу Яниса Клидзейса, латышского поэта, родившегося в Латгалии. Рижская дума также сообщает, что улицу Пушкина назовут по имени латышского лингвиста Карла Мюленбаха, улицу Тургенева - в честь латышского художника Вильгельма Пурвитиса, улицу Лермонтова переименуют в улицу латвийского поэта Вилиса Плудониса, улицу Гоголя - в улицу латышской журналистки Эмилии Беньяминя, а улицу Ломоносова - в улицу Валерии Сейле, которая была первой женщиной в правительстве Латвии. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс на заседании думы заявил, что существование в Риге улицы Москвы "подрывает национальное положение и государственность" Латвии, а после переименования в столице не будет улиц, якобы "несущих идеологию империалистической России". В минувшем декабре президент РФ Владимир Путин отметил, что в Прибалтике, где русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине, воспользовались сложившейся ситуацией, чтобы попытаться решить внутриполитические задачи. Как подчеркнул российский лидер, "это их дело", но "это их не украшает".
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в мире, рига, москва, латвия, владимир путин, рижская дума
В мире, Рига, Москва, Латвия, Владимир Путин, Рижская дума
В Риге переименуют улицы, названные в честь русских писателей

Рижская дума решила переименовать улицы Пушкина, Лермонтова, Тургенева и Москвы

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВид на Ригу
Вид на Ригу - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Рижская дума приняла решение переименовать улицу Москвы, а также улицы, названные в честь русских писателей и ученых, сообщила пресс-служба рижского самоуправления.
"Рижская дума приняла решение изменить названия улиц Москвы, Ломоносова, Пушкина, Гоголя, Лермонтова и Тургенева", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что самая протяженная в Риге улица Москвы, длина которой составляет более 16 километров, будет переименована в улицу Латгалии, поскольку такое название она носила с 1938 по 1940 год, хотя в честь Москвы улица была названа еще в 1859 году. При этом в Риге уже есть улица, названная в честь восточного региона Латвии Латгалии, ее тоже переименуют - в улицу Яниса Клидзейса, латышского поэта, родившегося в Латгалии.
Рижская дума также сообщает, что улицу Пушкина назовут по имени латышского лингвиста Карла Мюленбаха, улицу Тургенева - в честь латышского художника Вильгельма Пурвитиса, улицу Лермонтова переименуют в улицу латвийского поэта Вилиса Плудониса, улицу Гоголя - в улицу латышской журналистки Эмилии Беньяминя, а улицу Ломоносова - в улицу Валерии Сейле, которая была первой женщиной в правительстве Латвии.
Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс на заседании думы заявил, что существование в Риге улицы Москвы "подрывает национальное положение и государственность" Латвии, а после переименования в столице не будет улиц, якобы "несущих идеологию империалистической России".
В минувшем декабре президент РФ Владимир Путин отметил, что в Прибалтике, где русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине, воспользовались сложившейся ситуацией, чтобы попытаться решить внутриполитические задачи. Как подчеркнул российский лидер, "это их дело", но "это их не украшает".
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