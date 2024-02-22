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"Будет хуже": в Германии подали неутешительный сигнал Зеленскому
"Будет хуже": в Германии подали неутешительный сигнал Зеленскому - РИА Новости, 22.02.2024
"Будет хуже": в Германии подали неутешительный сигнал Зеленскому
Ситуация для украинской армии становится все тяжелее, поэтому Западу необходимо осознать, что ВСУ не могут победить армию России, и подтолкнуть Киев к началу... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T16:37
2024-02-22T16:37
2024-02-22T16:42
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Ситуация для украинской армии становится все тяжелее, поэтому Западу необходимо осознать, что ВСУ не могут победить армию России, и подтолкнуть Киев к началу переговоров с Москвой, заявила сопредседатель партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" Амира Мохамед Али в программе Maishberger на канале Das Erste."Мы видим, что Украина не может выиграть на поле боя. <…> Украина сейчас проигрывает, и ситуация будет только ухудшаться. <…> Необходимо срочно подключить все дипломатические инструменты, сначала добиться прекращения огня, а затем мирных переговоров. Положение Украины усложняется изо дня в день", — отметила она.Амира Али подчеркнула, что вопрос поставки Украине крылатых ракет Taurus должен быть закрыт, поскольку это оружие не изменит ход военных действий, а только приведет к эскалации отношений с Россией.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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в мире, украина, россия, москва, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Москва, Вооруженные силы Украины
"Будет хуже": в Германии подали неутешительный сигнал Зеленскому
Немецкий политик Амира Али: положение ВСУ ухудшается ежедневно
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости.
Ситуация для украинской армии становится все тяжелее, поэтому Западу необходимо осознать, что ВСУ не могут победить армию России, и подтолкнуть Киев к началу переговоров с Москвой, заявила сопредседатель партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" Амира Мохамед Али в программе Maishberger на канале Das Erste
.
"Мы видим, что Украина
не может выиграть на поле боя. <…> Украина сейчас проигрывает, и ситуация будет только ухудшаться. <…> Необходимо срочно подключить все дипломатические инструменты, сначала добиться прекращения огня, а затем мирных переговоров. Положение Украины усложняется изо дня в день", — отметила она.
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Амира Али подчеркнула, что вопрос поставки Украине крылатых ракет Taurus должен быть закрыт, поскольку это оружие не изменит ход военных действий, а только приведет к эскалации отношений с Россией.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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