https://ria.ru/20240222/peregovory-1929020542.html

"Будет хуже": в Германии подали неутешительный сигнал Зеленскому

"Будет хуже": в Германии подали неутешительный сигнал Зеленскому - РИА Новости, 22.02.2024

"Будет хуже": в Германии подали неутешительный сигнал Зеленскому

Ситуация для украинской армии становится все тяжелее, поэтому Западу необходимо осознать, что ВСУ не могут победить армию России, и подтолкнуть Киев к началу... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T16:37

2024-02-22T16:37

2024-02-22T16:42

в мире

украина

россия

москва

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_01369679a70f914fcf744c4bd7aed3f6.jpg

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Ситуация для украинской армии становится все тяжелее, поэтому Западу необходимо осознать, что ВСУ не могут победить армию России, и подтолкнуть Киев к началу переговоров с Москвой, заявила сопредседатель партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" Амира Мохамед Али в программе Maishberger на канале Das Erste."Мы видим, что Украина не может выиграть на поле боя. <…> Украина сейчас проигрывает, и ситуация будет только ухудшаться. <…> Необходимо срочно подключить все дипломатические инструменты, сначала добиться прекращения огня, а затем мирных переговоров. Положение Украины усложняется изо дня в день", — отметила она.Амира Али подчеркнула, что вопрос поставки Украине крылатых ракет Taurus должен быть закрыт, поскольку это оружие не изменит ход военных действий, а только приведет к эскалации отношений с Россией.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240222/avdeevka-1928962732.html

https://ria.ru/20240222/panika-1928930417.html

украина

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, москва, вооруженные силы украины