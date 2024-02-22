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Памфилова заявила о деградации избирательных процессов на Западе - РИА Новости, 22.02.2024
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15:01 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/pamfilova-1928997612.html
Памфилова заявила о деградации избирательных процессов на Западе
Памфилова заявила о деградации избирательных процессов на Западе - РИА Новости, 22.02.2024
Памфилова заявила о деградации избирательных процессов на Западе
Все электоральные избирательные процессы на Западе деградируют, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T15:01
2024-02-22T15:01
политика
россия
элла памфилова
бюро по демократическим институтам и правам человека
обсе
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Все электоральные избирательные процессы на Западе деградируют, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. "Там идет процесс деградации всех электоральных избирательных процессов. И эта ситуация, когда чтобы отвлечь внимание от себя, чтобы не заметили уже дубину в их западном демократическом глазу, давайте вытащим все соринки из глаз российской системы, свалим все с больной головы на здоровую, отвлечем внимание", - сказала Памфилова во время выступления на площадке общества "Знание" на тему "Президентские выборы в России: стандарты проведения голосования". Она отметила, что Запад создает "руководимые" "псевдодемократические организации, как БДИПЧ ОБСЕ, полностью подконтрольные Западу", чтобы формировать определенное общественное мнение, и готовит "псевдоаналитические доклады", загоняя страну "в русло, выгодное Западу", чтобы "держать страну на ниточках", как им удобно. "Мы с этим сталкивались уже не первый год, мы видим эти не только двойные, тройные стандарты. И когда такие организации, как БДИПЧ ОБСЕ, сами абсолютно закрытые, требуют от нас открытости и прозрачности, и депмократичности, мы предъявляем им наши ответные аргументы, показывая, насколько по целому ряду ушли вперед", - сообщила Памфилова. По ее мнению, Запад не способен вести дискуссии. "Я заметила, что эта монополия на истину в последней инстанции, то, что они привыкли, что держат мир в узде, исходя из интересов "золотого миллиарда", привело к тому, что у них не только деградируют электоральные процессы, у них деградируют и многие другие аспекты. Они абсолютно разучились оппонировать, они привыкли, что все должны внимать, соглашаться с этим, и никто не имеет права возражать. Поэтому на все убедительные аргументы, споры, они теряются, разучились дискутировать, и на все у них один ответ: это российская пропаганда", - рассказала председатель ЦИК РФ.
https://ria.ru/20240129/krestyanstvo-1924014719.html
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политика, россия, элла памфилова, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе
Политика, Россия, Элла Памфилова, Бюро по демократическим институтам и правам человека, ОБСЕ
Памфилова заявила о деградации избирательных процессов на Западе

Памфилова: на Западе деградируют все электоральные избирательные процессы

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Все электоральные избирательные процессы на Западе деградируют, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Там идет процесс деградации всех электоральных избирательных процессов. И эта ситуация, когда чтобы отвлечь внимание от себя, чтобы не заметили уже дубину в их западном демократическом глазу, давайте вытащим все соринки из глаз российской системы, свалим все с больной головы на здоровую, отвлечем внимание", - сказала Памфилова во время выступления на площадке общества "Знание" на тему "Президентские выборы в России: стандарты проведения голосования".
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Она отметила, что Запад создает "руководимые" "псевдодемократические организации, как БДИПЧ ОБСЕ, полностью подконтрольные Западу", чтобы формировать определенное общественное мнение, и готовит "псевдоаналитические доклады", загоняя страну "в русло, выгодное Западу", чтобы "держать страну на ниточках", как им удобно.
«
"Мы с этим сталкивались уже не первый год, мы видим эти не только двойные, тройные стандарты. И когда такие организации, как БДИПЧ ОБСЕ, сами абсолютно закрытые, требуют от нас открытости и прозрачности, и депмократичности, мы предъявляем им наши ответные аргументы, показывая, насколько по целому ряду ушли вперед", - сообщила Памфилова.
По ее мнению, Запад не способен вести дискуссии.
"Я заметила, что эта монополия на истину в последней инстанции, то, что они привыкли, что держат мир в узде, исходя из интересов "золотого миллиарда", привело к тому, что у них не только деградируют электоральные процессы, у них деградируют и многие другие аспекты. Они абсолютно разучились оппонировать, они привыкли, что все должны внимать, соглашаться с этим, и никто не имеет права возражать. Поэтому на все убедительные аргументы, споры, они теряются, разучились дискутировать, и на все у них один ответ: это российская пропаганда", - рассказала председатель ЦИК РФ.
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