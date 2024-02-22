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Великобритания может остановить экспорт оружия в Израиль, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2024
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15:43 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/oruzhie-1929005549.html
Великобритания может остановить экспорт оружия в Израиль, пишут СМИ
Великобритания может остановить экспорт оружия в Израиль, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2024
Великобритания может остановить экспорт оружия в Израиль, пишут СМИ
Правительство Великобритании рассмотрит возможность приостановить лицензии на поставки вооружения Израилю, если планируемая военная операция израильской армии в РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T15:43
2024-02-22T15:43
в мире
израиль
дэвид кэмерон
оон
хамас
биньямин нетаньяху
рафах (провинция)
великобритания
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Правительство Великобритании рассмотрит возможность приостановить лицензии на поставки вооружения Израилю, если планируемая военная операция израильской армии в городе Рафах состоится, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники в британских властях. "Хотя решение о приостановке действия лицензий на экспорт оружия еще не принималось, Великобритания способна быстро отреагировать, если юридическая консультация для министров установит, что Израиль нарушает международное гуманитарное право", - пишет газета со ссылкой на источники. Как сообщает издание, информацию о лицензиях на экспорт оружия, выданных Израилю в конце 2023 года, Великобритания должна будет раскрыть только в конце текущего. В 2022 году Великобритания выдала Израилю 114 экспортных лицензий на общую сумму 42 миллиона фунтов стерлингов (более 53 миллионов долларов США по нынешнему курсу). По сведениям газеты, в среду на встрече по Международному договору о торговле оружием в Женеве палестинские дипломаты обвинили представителей Британии в нарушении договора после того, как Международный суд ООН постановил принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. В ответ на обвинения палестинской стороны британские представители заявили, что они смогут быстро реагировать на изменения ситуации в случае необходимости. Ранее телеканал Sky News сообщал, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал к немедленному прекращению боевых действий в секторе Газа, а также заявил, что Израилю не следует проводить наступление на город Рафах. В публикации в социальной сети X он рассказал о глубокой обеспокоенности перспективой военного наступления в Рафахе, добавив, что в этом городе укрывается "более половины населения Газы". Ранее канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что Израиль готовится провести масштабную операцию в Рафахе, где, по данным израильских военных, остаются еще четыре батальона палестинского движения ХАМАС. Премьер также поручил армии и министерству обороны представить план эвакуации гражданского населения из города. Позднее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по объектам в квартале Аш-Шабура в Рафахе. Число погибших в результате этих ударов достигло 100, более 230 человек пострадали, сообщал телеканал Al Mayadeen.
https://ria.ru/20240222/konflikt-1915630213.html
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израиль
рафах (провинция)
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в мире, израиль, дэвид кэмерон, оон, хамас, биньямин нетаньяху, рафах (провинция), великобритания
В мире, Израиль, Дэвид Кэмерон, ООН, ХАМАС, Биньямин Нетаньяху, Рафах (провинция), Великобритания
Великобритания может остановить экспорт оружия в Израиль, пишут СМИ

Guardian: Британия прекратит поставки оружия Израилю в случае операции в Рафахе

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия удара по Рафаху
Последствия удара по Рафаху - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия удара по Рафаху. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Правительство Великобритании рассмотрит возможность приостановить лицензии на поставки вооружения Израилю, если планируемая военная операция израильской армии в городе Рафах состоится, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники в британских властях.
"Хотя решение о приостановке действия лицензий на экспорт оружия еще не принималось, Великобритания способна быстро отреагировать, если юридическая консультация для министров установит, что Израиль нарушает международное гуманитарное право", - пишет газета со ссылкой на источники.
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Как сообщает издание, информацию о лицензиях на экспорт оружия, выданных Израилю в конце 2023 года, Великобритания должна будет раскрыть только в конце текущего. В 2022 году Великобритания выдала Израилю 114 экспортных лицензий на общую сумму 42 миллиона фунтов стерлингов (более 53 миллионов долларов США по нынешнему курсу).
По сведениям газеты, в среду на встрече по Международному договору о торговле оружием в Женеве палестинские дипломаты обвинили представителей Британии в нарушении договора после того, как Международный суд ООН постановил принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. В ответ на обвинения палестинской стороны британские представители заявили, что они смогут быстро реагировать на изменения ситуации в случае необходимости.
Ранее телеканал Sky News сообщал, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал к немедленному прекращению боевых действий в секторе Газа, а также заявил, что Израилю не следует проводить наступление на город Рафах. В публикации в социальной сети X он рассказал о глубокой обеспокоенности перспективой военного наступления в Рафахе, добавив, что в этом городе укрывается "более половины населения Газы".
Ранее канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что Израиль готовится провести масштабную операцию в Рафахе, где, по данным израильских военных, остаются еще четыре батальона палестинского движения ХАМАС. Премьер также поручил армии и министерству обороны представить план эвакуации гражданского населения из города. Позднее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по объектам в квартале Аш-Шабура в Рафахе. Число погибших в результате этих ударов достигло 100, более 230 человек пострадали, сообщал телеканал Al Mayadeen.
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В миреИзраильДэвид КэмеронООНХАМАСБиньямин НетаньяхуРафах (провинция)Великобритания
 
 
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