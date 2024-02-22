https://ria.ru/20240222/odessa-1928931593.html
СМИ: в Одессе мужчины отбились от сотрудников военкомата в трамвае
СМИ: в Одессе мужчины отбились от сотрудников военкомата в трамвае - РИА Новости, 22.02.2024
СМИ: в Одессе мужчины отбились от сотрудников военкомата в трамвае
Жители Одессы отбились от сотрудников военкомата, пытавшихся зайти в переполненный трамвай на предмет мобилизации, сообщает украинское издание "Страна" в... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T11:39
2024-02-22T11:39
2024-02-22T11:53
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Жители Одессы отбились от сотрудников военкомата, пытавшихся зайти в переполненный трамвай на предмет мобилизации, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "В Одессе конфликты с территориальным центром комплектования (название военкоматов на Украине - ред.) из-за транспортной мобилизации набирают силовой характер. Мужчины силой и с матом не пустили в трамвай военкомов", - говорится в сообщении. Публикация проиллюстрирована видеозаписью, снятой одним из пассажиров трамвая. Пассажиры с руганью не дают человеку в военной форме зайти в салон и выбивают у него телефон, с помощью которого тот пытался снять происходящее. Машиниста трамвая призывают продолжить движение, что он и делает незамедлительно. Ранее ряд украинских СМИ сообщал об облавах, проводящихся сотрудниками одесских военкоматов. Публиковались видео похищения людей с использованием автомобилей скорой помощи, досмотров общественного транспорта, насильственного задержания на улицах. Одесский областной военкомат подтвердил свои рейды в общественном транспорте с целью мобилизации и призвал местных жителей не искать путей уклонения от службы. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240222/panika-1928930417.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, одесса, владимир зеленский
В мире, Украина, Одесса, Владимир Зеленский
СМИ: в Одессе мужчины отбились от сотрудников военкомата в трамвае
"Страна": в Одессе мужчины силой отбились от сотрудников военкомата в трамвае
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Жители Одессы отбились от сотрудников военкомата, пытавшихся зайти в переполненный трамвай на предмет мобилизации, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
"В Одессе конфликты с территориальным центром комплектования (название военкоматов на Украине
- ред.) из-за транспортной мобилизации набирают силовой характер. Мужчины силой и с матом не пустили в трамвай военкомов", - говорится в сообщении.
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Публикация проиллюстрирована видеозаписью, снятой одним из пассажиров трамвая. Пассажиры с руганью не дают человеку в военной форме зайти в салон и выбивают у него телефон, с помощью которого тот пытался снять происходящее. Машиниста трамвая призывают продолжить движение, что он и делает незамедлительно.
Ранее ряд украинских СМИ сообщал об облавах, проводящихся сотрудниками одесских военкоматов. Публиковались видео похищения людей с использованием автомобилей скорой помощи, досмотров общественного транспорта, насильственного задержания на улицах. Одесский областной военкомат подтвердил свои рейды в общественном транспорте с целью мобилизации и призвал местных жителей не искать путей уклонения от службы.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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