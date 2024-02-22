https://ria.ru/20240222/odessa-1928898854.html

В России заждались Одессу, заявил Медведев

В России заждались Одессу, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024

В России заждались Одессу, заявил Медведев

Замруководителя Совбеза России, председатель ЕР Дмитрий Медведев назвал Одессу российским, русским городом, которого в РФ заждались, и призвал Одессу... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T10:03

2024-02-22T10:03

2024-02-22T10:32

дмитрий медведев

одесса

россия

политика

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России, председатель ЕР Дмитрий Медведев назвал Одессу российским, русским городом, которого в РФ заждались, и призвал Одессу возвращаться домой. "Про Одессу я могу просто сказать: Одесса, возвращайся домой. И всё. Мы заждались Одессу в Российской Федерации, даже в силу истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят. Это наш российский, русский город", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.

https://ria.ru/20240221/ukraina-1928616818.html

одесса

россия

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Медведев: "Одесса, возвращайся домой, мы заждались" Медведев назвал Одессу русским городом - и в силу истории, и в силу того, "какие там люди живут". 2024-02-22T10:03 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий медведев, одесса, россия, политика