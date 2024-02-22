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В России заждались Одессу, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
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10:03 22.02.2024 (обновлено: 10:32 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/odessa-1928898854.html
В России заждались Одессу, заявил Медведев
В России заждались Одессу, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
В России заждались Одессу, заявил Медведев
Замруководителя Совбеза России, председатель ЕР Дмитрий Медведев назвал Одессу российским, русским городом, которого в РФ заждались, и призвал Одессу... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:03
2024-02-22T10:32
дмитрий медведев
одесса
россия
политика
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России, председатель ЕР Дмитрий Медведев назвал Одессу российским, русским городом, которого в РФ заждались, и призвал Одессу возвращаться домой. "Про Одессу я могу просто сказать: Одесса, возвращайся домой. И всё. Мы заждались Одессу в Российской Федерации, даже в силу истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят. Это наш российский, русский город", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
https://ria.ru/20240221/ukraina-1928616818.html
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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60
Медведев: "Одесса, возвращайся домой, мы заждались"
Медведев назвал Одессу русским городом - и в силу истории, и в силу того, "какие там люди живут".
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дмитрий медведев, одесса, россия, политика
Дмитрий Медведев, Одесса, Россия, Политика
В России заждались Одессу, заявил Медведев

Медведев назвал Одессу русским городом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России, председатель ЕР Дмитрий Медведев назвал Одессу российским, русским городом, которого в РФ заждались, и призвал Одессу возвращаться домой.
"Про Одессу я могу просто сказать: Одесса, возвращайся домой. И всё. Мы заждались Одессу в Российской Федерации, даже в силу истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят. Это наш российский, русский город", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
Одесса - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
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Дмитрий МедведевОдессаРоссияПолитика
 
 
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