https://ria.ru/20240222/odessa-1928898854.html
В России заждались Одессу, заявил Медведев
В России заждались Одессу, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
В России заждались Одессу, заявил Медведев
Замруководителя Совбеза России, председатель ЕР Дмитрий Медведев назвал Одессу российским, русским городом, которого в РФ заждались, и призвал Одессу... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T10:03
2024-02-22T10:03
2024-02-22T10:32
дмитрий медведев
одесса
россия
политика
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России, председатель ЕР Дмитрий Медведев назвал Одессу российским, русским городом, которого в РФ заждались, и призвал Одессу возвращаться домой. "Про Одессу я могу просто сказать: Одесса, возвращайся домой. И всё. Мы заждались Одессу в Российской Федерации, даже в силу истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят. Это наш российский, русский город", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
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Медведев: "Одесса, возвращайся домой, мы заждались"
Медведев назвал Одессу русским городом - и в силу истории, и в силу того, "какие там люди живут".
2024-02-22T10:03
true
PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий медведев, одесса, россия, политика
Дмитрий Медведев, Одесса, Россия, Политика
В России заждались Одессу, заявил Медведев
Медведев назвал Одессу русским городом
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России, председатель ЕР Дмитрий Медведев назвал Одессу российским, русским городом, которого в РФ заждались, и призвал Одессу возвращаться домой.
"Про Одессу я могу просто сказать: Одесса, возвращайся домой. И всё. Мы заждались Одессу в Российской Федерации, даже в силу истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят. Это наш российский, русский город", - сказал он в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
Депутат заявил, что жители Одессы и Николаева живут в страхе