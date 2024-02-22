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ВСУ обстреляли брянское село кассетными снарядами - РИА Новости, 22.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:49 22.02.2024 (обновлено: 13:49 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/obstrel-1928954952.html
ВСУ обстреляли брянское село кассетными снарядами
ВСУ обстреляли брянское село кассетными снарядами - РИА Новости, 22.02.2024
ВСУ обстреляли брянское село кассетными снарядами
ВСУ обстреляли поселок Борок в Брянской области кассетными боеприпасами из РСЗО, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T12:49
2024-02-22T13:49
специальная военная операция на украине
брянская область
погарский район
черниговская область
александр богомаз
происшествия
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. ВСУ обстреляли поселок Борок в Брянской области кассетными боеприпасами из РСЗО, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. "Пострадавших нет. По предварительным данным, повреждено здание автосервиса и два автомобиля", — говорится в публикации.На месте работают оперативные и экстренные службы.Борок находится в Погарском районе. Это один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.Украинская армия использует кассетные боеприпасы, которые получила от США в рамках очередного пакета военной помощи. В отличие от обычных, они несут в себе более мелкие суббоеприпасы, которые при подлете к цели разлетаются по большой площади и уже потом взрываются.При этом кассетные снаряды не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5 до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению после завершения конфликта.
https://ria.ru/20240222/sotrudnichestvo-1928954295.html
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брянская область
погарский район
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брянская область, погарский район, черниговская область, александр богомаз, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Погарский район, Черниговская область, Александр Богомаз, Происшествия
ВСУ обстреляли брянское село кассетными снарядами

Украинские военные обстреляли брянское село Борок кассетными снарядами

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. ВСУ обстреляли поселок Борок в Брянской области кассетными боеприпасами из РСЗО, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Пострадавших нет. По предварительным данным, повреждено здание автосервиса и два автомобиля", — говорится в публикации.
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На месте работают оперативные и экстренные службы.
Борок находится в Погарском районе. Это один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.
Украинская армия использует кассетные боеприпасы, которые получила от США в рамках очередного пакета военной помощи. В отличие от обычных, они несут в себе более мелкие суббоеприпасы, которые при подлете к цели разлетаются по большой площади и уже потом взрываются.
При этом кассетные снаряды не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5 до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению после завершения конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьПогарский районЧерниговская областьАлександр БогомазПроисшествия
 
 
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