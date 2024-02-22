https://ria.ru/20240222/obstrel-1928954952.html

ВСУ обстреляли брянское село кассетными снарядами

ВСУ обстреляли брянское село кассетными снарядами - РИА Новости, 22.02.2024

ВСУ обстреляли брянское село кассетными снарядами

ВСУ обстреляли поселок Борок в Брянской области кассетными боеприпасами из РСЗО, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T12:49

2024-02-22T12:49

2024-02-22T13:49

специальная военная операция на украине

брянская область

погарский район

черниговская область

александр богомаз

происшествия

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. ВСУ обстреляли поселок Борок в Брянской области кассетными боеприпасами из РСЗО, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. "Пострадавших нет. По предварительным данным, повреждено здание автосервиса и два автомобиля", — говорится в публикации.На месте работают оперативные и экстренные службы.Борок находится в Погарском районе. Это один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.Украинская армия использует кассетные боеприпасы, которые получила от США в рамках очередного пакета военной помощи. В отличие от обычных, они несут в себе более мелкие суббоеприпасы, которые при подлете к цели разлетаются по большой площади и уже потом взрываются.При этом кассетные снаряды не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5 до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению после завершения конфликта.

https://ria.ru/20240222/sotrudnichestvo-1928954295.html

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

брянская область

погарский район

черниговская область

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Варвара Скокшина

брянская область, погарский район, черниговская область, александр богомаз, происшествия