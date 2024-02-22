https://ria.ru/20240222/obstrel-1928954952.html
ВСУ обстреляли брянское село кассетными снарядами
ВСУ обстреляли брянское село кассетными снарядами - РИА Новости, 22.02.2024
ВСУ обстреляли брянское село кассетными снарядами
ВСУ обстреляли поселок Борок в Брянской области кассетными боеприпасами из РСЗО, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T12:49
2024-02-22T12:49
2024-02-22T13:49
специальная военная операция на украине
брянская область
погарский район
черниговская область
александр богомаз
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. ВСУ обстреляли поселок Борок в Брянской области кассетными боеприпасами из РСЗО, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. "Пострадавших нет. По предварительным данным, повреждено здание автосервиса и два автомобиля", — говорится в публикации.На месте работают оперативные и экстренные службы.Борок находится в Погарском районе. Это один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.Украинская армия использует кассетные боеприпасы, которые получила от США в рамках очередного пакета военной помощи. В отличие от обычных, они несут в себе более мелкие суббоеприпасы, которые при подлете к цели разлетаются по большой площади и уже потом взрываются.При этом кассетные снаряды не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5 до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению после завершения конфликта.
https://ria.ru/20240222/sotrudnichestvo-1928954295.html
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html
брянская область
погарский район
черниговская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, погарский район, черниговская область, александр богомаз, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Погарский район, Черниговская область, Александр Богомаз, Происшествия
ВСУ обстреляли брянское село кассетными снарядами
Украинские военные обстреляли брянское село Борок кассетными снарядами