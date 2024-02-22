https://ria.ru/20240222/obstrel-1928862606.html

ВСУ за сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 22.02.2024

ВСУ за сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 51 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 181 боеприпас, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T00:16

2024-02-22T00:16

2024-02-22T00:16

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 51 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 181 боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Пятьдесят один факт вооруженных атак вооруженных формирований Украины зафиксирован представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Всего выпущена 181 единица различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что на донецком направлении зафиксированы 11 обстрелов, на горловском - 37, на ясиноватском - три. Согласно заявлению, поступили сведения о ранении двух мирных жителей. В предыдущие сутки были зафиксированы 10 обстрелов.

https://ria.ru/20240221/donetsk-1928781423.html

донецкая народная республика

украина

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донецкая народная республика, украина, сцкк