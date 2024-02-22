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ВСУ за сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 22.02.2024
ВСУ за сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 51 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 181 боеприпас, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T00:16
2024-02-22T00:16
2024-02-22T00:16
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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 51 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 181 боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Пятьдесят один факт вооруженных атак вооруженных формирований Украины зафиксирован представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Всего выпущена 181 единица различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что на донецком направлении зафиксированы 11 обстрелов, на горловском - 37, на ясиноватском - три. Согласно заявлению, поступили сведения о ранении двух мирных жителей. В предыдущие сутки были зафиксированы 10 обстрелов.
https://ria.ru/20240221/donetsk-1928781423.html
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донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
ВСУ за сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 51 раз обстреляли территорию ДНР