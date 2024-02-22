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В школах предложили сократить количество часов изучения обществознания - РИА Новости, 22.02.2024
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17:46 22.02.2024 (обновлено: 18:43 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/obschestvoznanie-1929038868.html
В школах предложили сократить количество часов изучения обществознания
В школах предложили сократить количество часов изучения обществознания - РИА Новости, 22.02.2024
В школах предложили сократить количество часов изучения обществознания
Минпросвещения России предлагает сократить число часов на изучение обществознания в школах до 34 часов, а также изучать предмет только в девятых классах,... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T17:46
2024-02-22T18:43
общество
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Минпросвещения России предлагает сократить число часов на изучение обществознания в школах до 34 часов, а также изучать предмет только в девятых классах, соответствующий проект опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов. В действующем документе, в пункте, определяющем количество рекомендованных для изучения обществознания часов прописано, что в соответствии с учебным планом основного общего образования обществознание изучается с 6 по 9 класс, общее количество рекомендованных учебных часов составляет 136 часов, по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях. "В соответствии с учебным планом основного общего образования обществознание изучается в 9 классе, общее количество рекомендованных учебных часов составляет 34 часа, по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях", - сказано в документе.Согласно пояснительной записке к проекту, в случае принятия, документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
https://ria.ru/20240119/onlayn-shkola-1922309462.html
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общество, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Общество, Россия, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
В школах предложили сократить количество часов изучения обществознания

Минпросвещения предложило сократить количество часов на обществознание в школах

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкУченики с учителем
Ученики с учителем - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Минпросвещения России предлагает сократить число часов на изучение обществознания в школах до 34 часов, а также изучать предмет только в девятых классах, соответствующий проект опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов.
В действующем документе, в пункте, определяющем количество рекомендованных для изучения обществознания часов прописано, что в соответствии с учебным планом основного общего образования обществознание изучается с 6 по 9 класс, общее количество рекомендованных учебных часов составляет 136 часов, по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях.
«
"В соответствии с учебным планом основного общего образования обществознание изучается в 9 классе, общее количество рекомендованных учебных часов составляет 34 часа, по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях", - сказано в документе.
Согласно пояснительной записке к проекту, в случае принятия, документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
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