https://ria.ru/20240222/obschestvoznanie-1929038868.html

В школах предложили сократить количество часов изучения обществознания

В школах предложили сократить количество часов изучения обществознания - РИА Новости, 22.02.2024

В школах предложили сократить количество часов изучения обществознания

Минпросвещения России предлагает сократить число часов на изучение обществознания в школах до 34 часов, а также изучать предмет только в девятых классах,... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T17:46

2024-02-22T17:46

2024-02-22T18:43

общество

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Минпросвещения России предлагает сократить число часов на изучение обществознания в школах до 34 часов, а также изучать предмет только в девятых классах, соответствующий проект опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов. В действующем документе, в пункте, определяющем количество рекомендованных для изучения обществознания часов прописано, что в соответствии с учебным планом основного общего образования обществознание изучается с 6 по 9 класс, общее количество рекомендованных учебных часов составляет 136 часов, по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях. "В соответствии с учебным планом основного общего образования обществознание изучается в 9 классе, общее количество рекомендованных учебных часов составляет 34 часа, по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях", - сказано в документе.Согласно пояснительной записке к проекту, в случае принятия, документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

https://ria.ru/20240119/onlayn-shkola-1922309462.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)