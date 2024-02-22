https://ria.ru/20240222/oborot-1928828002.html

Ефимов: оборот учреждений культуры Москвы вырос на 22 процента в 2023 году

Ефимов: оборот учреждений культуры Москвы вырос на 22 процента в 2023 году - РИА Новости, 22.02.2024

Ефимов: оборот учреждений культуры Москвы вырос на 22 процента в 2023 году

За минувший год оборот театров, концертных залов, парков, кинотеатров и прочих развлекательных площадок Москвы достиг 75,7 млрд руб., что выше почти 22% в... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T10:05

2024-02-22T10:05

2024-02-22T10:05

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1d/1827730965_4:34:2204:1272_1920x0_80_0_0_c8d7640da4850fd459836f3269b85448.jpg

МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. За минувший год оборот театров, концертных залов, парков, кинотеатров и прочих развлекательных площадок Москвы достиг 75,7 млрд руб., что выше почти 22% в сопоставимых ценах к такому же периоду 2022 года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Практически на все услуги в сфере культуры наблюдался повышенный спрос, который привел к росту выручки. Почти четверть годового оборота, около 18 миллиардов рублей, пришлась на январь и декабрь – периоды традиционно высокой посещаемости культурных учреждений в предновогодние дни и зимние каникулы" – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что в январе также был отмечен рекордный ежемесячный прирост – на 41% к тому же месяцу 2022 года.По его словам, на столицу приходится свыше 30% совокупного объема услуг в сфере культуры со всей страны. За 2023 год увеличение оборота учреждений культуры в Москве было больше среднероссийского показателя на 6,3 процентного пункта.Как отметили в столичном департаменте экономической политики и развития города, в прошлом году москвичи и гости города стали чаще посещать столичные учреждения культуры. Рост числа посетителей театров превысил треть от показателей 2022 года, кинотеатров – почти четверть. Там пояснили, что январь стал самым успешным для кинопрокатчиков за 2023 год. Рост количества посетителей парков Москвы за этот период составил 12%.Ранее Ефимов сообщал, что инвестор получил от властей Москвы участок земли на улице Каретный Ряд, где будет реализован масштабный инвестпроект – Театр мюзикла. Его построят на месте бывшего здания Щукинской сцены для поддержки и развития творческой, просветительской и досуговой деятельности горожан.

https://ria.ru/20240215/razrabotki-1927430177.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва