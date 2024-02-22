https://ria.ru/20240222/oborona-1928959180.html
Россия еще долго будет работать на оборону, заявил Медведев
Россия еще долго будет работать на оборону, заявил Медведев - РИА Новости, 22.02.2024
Россия еще долго будет работать на оборону, заявил Медведев
Даже после завершения активной части специальной военной операции России еще очень долго придется работать на оборону, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T13:05
2024-02-22T13:05
2024-02-22T13:25
политика
дмитрий медведев
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Даже после завершения активной части специальной военной операции России еще очень долго придется работать на оборону, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Я могу лишь сказать, что даже после завершения активной части специальной военной операции, нам, конечно, еще очень долго придется работать на оборону. Чтобы все понимали, у нас запас очень прочный. И ни у кого даже в мыслях не было посягать на наши интересы", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.В целом, по его словам, российский бюджет "не является военным в узкоспециальном смысле этого слова". Он добавил, что бюджет России - бюджет "развивающегося государства, но, конечно, с весьма значительными тратами на оборонные нужды"."У нас, так просто для понимания цифр и объемов, приблизительно 30% расходов федерального бюджета (это триллионы рублей) – это социальные расходы, образование, здравоохранение. Ни одно социальное обязательство не потеряно, деньги по всем платятся, зарплаты платятся в этом секторе, пособия платятся и даже по отдельным позициям растут. Это треть. Вторая треть – это просто развитие страны, это экономика, транспорт, развитие городов, развитие разных коммуникаций", - пояснил Медведев."И оставшаяся часть бюджета, так или иначе, связана с СВО в широком смысле этого слова. Это не в узком смысле расходы на оборону, а в широком смысле", - заключил он.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
https://ria.ru/20240124/voyna-1923084416.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, дмитрий медведев, владимир путин
Политика, Дмитрий Медведев, Владимир Путин
Россия еще долго будет работать на оборону, заявил Медведев
Медведев: России еще долго придется работать на оборону и после завершения СВО
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Даже после завершения активной части специальной военной операции России еще очень долго придется работать на оборону, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Я могу лишь сказать, что даже после завершения активной части специальной военной операции, нам, конечно, еще очень долго придется работать на оборону. Чтобы все понимали, у нас запас очень прочный. И ни у кого даже в мыслях не было посягать на наши интересы", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
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В целом, по его словам, российский бюджет "не является военным в узкоспециальном смысле этого слова". Он добавил, что бюджет России
- бюджет "развивающегося государства, но, конечно, с весьма значительными тратами на оборонные нужды".
"У нас, так просто для понимания цифр и объемов, приблизительно 30% расходов федерального бюджета (это триллионы рублей) – это социальные расходы, образование, здравоохранение. Ни одно социальное обязательство не потеряно, деньги по всем платятся, зарплаты платятся в этом секторе, пособия платятся и даже по отдельным позициям растут. Это треть. Вторая треть – это просто развитие страны, это экономика, транспорт, развитие городов, развитие разных коммуникаций", - пояснил Медведев.
"И оставшаяся часть бюджета, так или иначе, связана с СВО в широком смысле этого слова. Это не в узком смысле расходы на оборону, а в широком смысле", - заключил он.
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