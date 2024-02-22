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В Оренбуржье ребенок обморозил ноги, убежав босиком из дома
В Оренбуржье ребенок обморозил ноги, убежав босиком из дома - РИА Новости, 22.02.2024
В Оренбуржье ребенок обморозил ноги, убежав босиком из дома
Девятилетняя девочка в оренбургском селе убежала из дома в мороз босиком из-за ссоры родителей и получила обморожение ног, ребенок госпитализирован, сообщили в... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T09:40
2024-02-22T09:40
2024-02-22T09:40
происшествия
оренбургская область
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УФА, 22 фев – РИА Новости. Девятилетняя девочка в оренбургском селе убежала из дома в мороз босиком из-за ссоры родителей и получила обморожение ног, ребенок госпитализирован, сообщили в пресс-службе МВД по Оренбургской области. "Вечером 21 февраля 9-летняя девочка, находясь в своей комнате, услышала конфликт родителей, испугалась и выбежала из дома в спортивных брюках и толстовке. Босиком она побежала в дом бабушки, которая ранее проживала на той же улице, но уехала. Подросток прибежала во двор дома, который оказался заперт, и находилась на крыльце, пока к ней не пришла соседка и не забрала девочку, а после чего вызвала бригаду скорой помощи", - говорится в сообщении. Случай произошел в Красногвардейском районе. По данным полиции, девочку госпитализировали с обморожением стоп обеих ног 1 степени. "На место незамедлительно выехали инспектор по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции. Ранее семья состояла на учете в органах системы профилактики. По факту оставления ребенка в опасности в отношении его законных представителей органами внутренних дел проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка", - добавили в ведомстве. В ГУМЧС по области сообщают, что в ночь на четверг в Оренбуржье температура воздуха снизилась до -36 градусов.
https://ria.ru/20240219/vrach-1928172429.html
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происшествия, оренбургская область, красногвардейский район
Происшествия, Оренбургская область, Красногвардейский район
В Оренбуржье ребенок обморозил ноги, убежав босиком из дома
В Оренбуржье девятилетняя девочка обморозила ноги, убежав босиком из дома
УФА, 22 фев – РИА Новости. Девятилетняя девочка в оренбургском селе убежала из дома в мороз босиком из-за ссоры родителей и получила обморожение ног, ребенок госпитализирован, сообщили в пресс-службе МВД по Оренбургской области.
«
"Вечером 21 февраля 9-летняя девочка, находясь в своей комнате, услышала конфликт родителей, испугалась и выбежала из дома в спортивных брюках и толстовке. Босиком она побежала в дом бабушки, которая ранее проживала на той же улице, но уехала. Подросток прибежала во двор дома, который оказался заперт, и находилась на крыльце, пока к ней не пришла соседка и не забрала девочку, а после чего вызвала бригаду скорой помощи", - говорится в сообщении.
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Случай произошел в Красногвардейском районе. По данным полиции, девочку госпитализировали с обморожением стоп обеих ног 1 степени.
"На место незамедлительно выехали инспектор по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции. Ранее семья состояла на учете в органах системы профилактики. По факту оставления ребенка в опасности в отношении его законных представителей органами внутренних дел проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка", - добавили в ведомстве.
В ГУМЧС по области сообщают, что в ночь на четверг в Оренбуржье температура воздуха снизилась до -36 градусов.
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