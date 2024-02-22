https://ria.ru/20240222/navalnyy-1928972823.html

Медведев призвал не преувеличивать фактор сторонников Навального

Медведев призвал не преувеличивать фактор сторонников Навального - РИА Новости, 22.02.2024

Медведев призвал не преувеличивать фактор сторонников Навального

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что не надо преувеличивать тот фактор, что у Алексея Навального есть сторонники, сейчас страна живёт другим. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T13:43

2024-02-22T13:43

2024-02-22T13:43

дмитрий медведев

алексей навальный*

политика

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что не надо преувеличивать тот фактор, что у Алексея Навального есть сторонники, сейчас страна живёт другим. "Если есть сторонники, ну что ж, с этим надо считаться, но не преувеличивать этот фактор. Сейчас страна другим живёт", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости, отвечая на вопрос о Навальном. По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.

https://ria.ru/20240222/navalnyy-1928958130.html

https://ria.ru/20240202/fedulov-1925103084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий медведев, алексей навальный*, политика