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Медведев призвал не преувеличивать фактор сторонников Навального - РИА Новости, 22.02.2024
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13:43 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/navalnyy-1928972823.html
Медведев призвал не преувеличивать фактор сторонников Навального
Медведев призвал не преувеличивать фактор сторонников Навального - РИА Новости, 22.02.2024
Медведев призвал не преувеличивать фактор сторонников Навального
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что не надо преувеличивать тот фактор, что у Алексея Навального есть сторонники, сейчас страна живёт другим. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T13:43
2024-02-22T13:43
дмитрий медведев
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политика
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что не надо преувеличивать тот фактор, что у Алексея Навального есть сторонники, сейчас страна живёт другим. "Если есть сторонники, ну что ж, с этим надо считаться, но не преувеличивать этот фактор. Сейчас страна другим живёт", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости, отвечая на вопрос о Навальном. По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
https://ria.ru/20240222/navalnyy-1928958130.html
https://ria.ru/20240202/fedulov-1925103084.html
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дмитрий медведев, алексей навальный*, политика
Дмитрий Медведев, Алексей Навальный*, Политика
Медведев призвал не преувеличивать фактор сторонников Навального

Медведев: не надо переоценивать сторонников Навального, Россия живет другим

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Алексей Навальный. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что не надо преувеличивать тот фактор, что у Алексея Навального есть сторонники, сейчас страна живёт другим.
"Если есть сторонники, ну что ж, с этим надо считаться, но не преувеличивать этот фактор. Сейчас страна другим живёт", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости, отвечая на вопрос о Навальном.
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Медведев заявил, что не будет ничего говорить о Навальном
Вчера, 13:03
По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
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