https://ria.ru/20240222/navalnyy-1928958130.html
Медведев заявил, что не будет ничего говорить о Навальном
Медведев заявил, что не будет ничего говорить о Навальном - РИА Новости, 22.02.2024
Медведев заявил, что не будет ничего говорить о Навальном
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ничего хорошего про Алексея Навального сказать не может, а плохого говорить не будет. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T13:03
2024-02-22T13:03
2024-02-22T13:20
происшествия
дмитрий медведев
россия
алексей навальный*
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ничего хорошего про Алексея Навального сказать не может, а плохого говорить не будет. "Как у нас принято говорить, об ушедших или хорошо, или ничего. Ничего хорошего про него я сказать не могу, плохого говорить не буду", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости. По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
https://ria.ru/20240219/peskov-1928241847.html
https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927861654.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Ничего хорошего про него я сказать не могу". Медведев о Навальном
"Ничего хорошего про него я сказать не могу". Медведев о Навальном
2024-02-22T13:03
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PT2M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дмитрий медведев, россия, алексей навальный*
Происшествия, Дмитрий Медведев, Россия, Алексей Навальный*
Медведев заявил, что не будет ничего говорить о Навальном
Медведев заявил, что хорошо о Навальном говорить не может, а плохо не будет
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ничего хорошего про Алексея Навального сказать не может, а плохого говорить не будет.
"Как у нас принято говорить, об ушедших или хорошо, или ничего. Ничего хорошего про него я сказать не могу, плохого говорить не буду", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
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По данным ямальского управления ФСИН
, в пятницу 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
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