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Медведев заявил, что не будет ничего говорить о Навальном - РИА Новости, 22.02.2024
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13:03 22.02.2024 (обновлено: 13:20 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/navalnyy-1928958130.html
Медведев заявил, что не будет ничего говорить о Навальном
Медведев заявил, что не будет ничего говорить о Навальном - РИА Новости, 22.02.2024
Медведев заявил, что не будет ничего говорить о Навальном
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ничего хорошего про Алексея Навального сказать не может, а плохого говорить не будет. РИА Новости, 22.02.2024
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происшествия
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ничего хорошего про Алексея Навального сказать не может, а плохого говорить не будет. "Как у нас принято говорить, об ушедших или хорошо, или ничего. Ничего хорошего про него я сказать не могу, плохого говорить не буду", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости. По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
https://ria.ru/20240219/peskov-1928241847.html
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"Ничего хорошего про него я сказать не могу". Медведев о Навальном
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происшествия, дмитрий медведев, россия, алексей навальный*
Происшествия, Дмитрий Медведев, Россия, Алексей Навальный*
Медведев заявил, что не будет ничего говорить о Навальном

Медведев заявил, что хорошо о Навальном говорить не может, а плохо не будет

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ничего хорошего про Алексея Навального сказать не может, а плохого говорить не будет.
"Как у нас принято говорить, об ушедших или хорошо, или ничего. Ничего хорошего про него я сказать не могу, плохого говорить не буду", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости.
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По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
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ПроисшествияДмитрий МедведевРоссияАлексей Навальный*
 
 
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