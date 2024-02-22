https://ria.ru/20240222/navalnyy-1928958130.html

Медведев заявил, что не будет ничего говорить о Навальном

Медведев заявил, что не будет ничего говорить о Навальном - РИА Новости, 22.02.2024

Медведев заявил, что не будет ничего говорить о Навальном

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ничего хорошего про Алексея Навального сказать не может, а плохого говорить не будет. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T13:03

2024-02-22T13:03

2024-02-22T13:20

происшествия

дмитрий медведев

россия

алексей навальный*

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ничего хорошего про Алексея Навального сказать не может, а плохого говорить не будет. "Как у нас принято говорить, об ушедших или хорошо, или ничего. Ничего хорошего про него я сказать не могу, плохого говорить не буду", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, включая РИА Новости. По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.

https://ria.ru/20240219/peskov-1928241847.html

https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927861654.html

россия

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"Ничего хорошего про него я сказать не могу". Медведев о Навальном "Ничего хорошего про него я сказать не могу". Медведев о Навальном 2024-02-22T13:03 true PT2M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, дмитрий медведев, россия, алексей навальный*