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Ветеран из США: нацисты не должны были встретить старость без наказания - РИА Новости, 22.02.2024
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00:15 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/natsisty-1928862457.html
Ветеран из США: нацисты не должны были встретить старость без наказания
Ветеран из США: нацисты не должны были встретить старость без наказания - РИА Новости, 22.02.2024
Ветеран из США: нацисты не должны были встретить старость без наказания
Нацистские преступники, такие как проживающий в Канаде пособник СС Ярослав Хунка (Гунько), не должны были дожить до преклонного возраста без наказания, а... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T00:15
2024-02-22T00:15
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Нацистские преступники, такие как проживающий в Канаде пособник СС Ярослав Хунка (Гунько), не должны были дожить до преклонного возраста без наказания, а преследовать их сейчас за совершенные ими военные преступления не имеет смысла, заявил РИА Новости американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон. "На данный момент уже слишком поздно для правосудия. Сейчас этим людям далеко за 90 лет, и они ни за что не должны были дожить до этого возраста без надлежащего наказания. Однако они это сделали", - сказал Кон, комментируя скандал вокруг публичного появления Хунки в парламенте Канады. Кон, 98-летний полковник в отставке Сухопутных сил США, выразил уверенность, что преступники должны нести ответственность за свои преступления вне зависимости от возраста. Однако, по его словам, теперь за давностью лет бывает трудно собрать необходимые доказательства. При этом Кон подчеркнул, что чисто нацистов, которым удалось ускользнуть от правосудия, значительно превалирует над числом тех, что понесли наказание за свои действия. "Однако, как минимум, давайте не будем петь дифирамбы. Это выводит меня из себя, и это необходимо исправить. Эти люди умрут, так пусть это будет без благодарностей", - призвал собеседник агентства. В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько), которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке. В феврале Канада отвергла запрос России на экстрадицию украинского пособника нацистов.
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в мире, канада, сша, россия, ярослав хунка, владимир зеленский, джастин трюдо
В мире, Канада, США, Россия, Ярослав Хунка, Владимир Зеленский, Джастин Трюдо
Ветеран из США: нацисты не должны были встретить старость без наказания

Ветеран из США Кон: нацисты не должны были встретить старость без наказания

© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Нацистские преступники, такие как проживающий в Канаде пособник СС Ярослав Хунка (Гунько), не должны были дожить до преклонного возраста без наказания, а преследовать их сейчас за совершенные ими военные преступления не имеет смысла, заявил РИА Новости американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон.
«
"На данный момент уже слишком поздно для правосудия. Сейчас этим людям далеко за 90 лет, и они ни за что не должны были дожить до этого возраста без надлежащего наказания. Однако они это сделали", - сказал Кон, комментируя скандал вокруг публичного появления Хунки в парламенте Канады.
Кон, 98-летний полковник в отставке Сухопутных сил США, выразил уверенность, что преступники должны нести ответственность за свои преступления вне зависимости от возраста. Однако, по его словам, теперь за давностью лет бывает трудно собрать необходимые доказательства. При этом Кон подчеркнул, что чисто нацистов, которым удалось ускользнуть от правосудия, значительно превалирует над числом тех, что понесли наказание за свои действия.
"Однако, как минимум, давайте не будем петь дифирамбы. Это выводит меня из себя, и это необходимо исправить. Эти люди умрут, так пусть это будет без благодарностей", - призвал собеседник агентства.
В канадский парламент 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько), которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке.
В феврале Канада отвергла запрос России на экстрадицию украинского пособника нацистов.
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Мезенцев прокомментировал отказ Канады выдать Гунько
15 февраля, 11:45
 
В миреКанадаСШАРоссияЯрослав ХункаВладимир ЗеленскийДжастин Трюдо
 
 
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