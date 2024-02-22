https://ria.ru/20240222/natsgvardiya-1928993618.html
Зеленский разрешил иностранцам служить в Нацгвардии Украины
Зеленский разрешил иностранцам служить в Нацгвардии Украины - РИА Новости, 22.02.2024
Зеленский разрешил иностранцам служить в Нацгвардии Украины
Владимир Зеленский разрешил иностранцам проходить службу в национальной гвардии Украины. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T14:42
2024-02-22T14:42
2024-02-22T14:45
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владимир зеленский
национальная гвардия украины
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский разрешил иностранцам проходить службу в национальной гвардии Украины."Утвердить Положение о прохождении военной службы в Национальной гвардии Украины иностранцами и лицами без гражданства", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Зеленского.Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что первые волны наемников прибывали на Украину из постсоветских и англоязычных стран, а в 2023 году Киев начал вербовать латиноамериканцев, которые вступают в ВСУ лишь ради денег.Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928365548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Зеленский разрешил иностранцам служить в Нацгвардии Украины
Зеленский подписал указ, разрешающий иностранцам служить в Нацгвардии Украины