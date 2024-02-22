https://ria.ru/20240222/natsgvardiya-1928993618.html

Зеленский разрешил иностранцам служить в Нацгвардии Украины

Зеленский разрешил иностранцам служить в Нацгвардии Украины - РИА Новости, 22.02.2024

Зеленский разрешил иностранцам служить в Нацгвардии Украины

Владимир Зеленский разрешил иностранцам проходить службу в национальной гвардии Украины. РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T14:42

2024-02-22T14:42

2024-02-22T14:45

специальная военная операция на украине

украина

в мире

владимир зеленский

национальная гвардия украины

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730330509_0:97:2989:1778_1920x0_80_0_0_e7098c0fedafa640c7cdbb8591f8efa4.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский разрешил иностранцам проходить службу в национальной гвардии Украины."Утвердить Положение о прохождении военной службы в Национальной гвардии Украины иностранцами и лицами без гражданства", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Зеленского.Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что первые волны наемников прибывали на Украину из постсоветских и англоязычных стран, а в 2023 году Киев начал вербовать латиноамериканцев, которые вступают в ВСУ лишь ради денег.Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928365548.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, владимир зеленский, национальная гвардия украины, ситуация в днр и лнр