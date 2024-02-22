Рейтинг@Mail.ru
Зеленский разрешил иностранцам служить в Нацгвардии Украины - РИА Новости, 22.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:42 22.02.2024 (обновлено: 14:45 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/natsgvardiya-1928993618.html
Зеленский разрешил иностранцам служить в Нацгвардии Украины
Зеленский разрешил иностранцам служить в Нацгвардии Украины - РИА Новости, 22.02.2024
Зеленский разрешил иностранцам служить в Нацгвардии Украины
Владимир Зеленский разрешил иностранцам проходить службу в национальной гвардии Украины. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T14:42
2024-02-22T14:45
специальная военная операция на украине
украина
в мире
владимир зеленский
национальная гвардия украины
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730330509_0:97:2989:1778_1920x0_80_0_0_e7098c0fedafa640c7cdbb8591f8efa4.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский разрешил иностранцам проходить службу в национальной гвардии Украины."Утвердить Положение о прохождении военной службы в Национальной гвардии Украины иностранцами и лицами без гражданства", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Зеленского.Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что первые волны наемников прибывали на Украину из постсоветских и англоязычных стран, а в 2023 году Киев начал вербовать латиноамериканцев, которые вступают в ВСУ лишь ради денег.Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928365548.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730330509_449:0:2989:1905_1920x0_80_0_0_64014b5d55efab0a4d208613103265f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, владимир зеленский, национальная гвардия украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Владимир Зеленский, Национальная гвардия Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский разрешил иностранцам служить в Нацгвардии Украины

Зеленский подписал указ, разрешающий иностранцам служить в Нацгвардии Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Национальной гвардии Украины
Военнослужащие Национальной гвардии Украины - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Национальной гвардии Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский разрешил иностранцам проходить службу в национальной гвардии Украины.
"Утвердить Положение о прохождении военной службы в Национальной гвардии Украины иностранцами и лицами без гражданства", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Зеленского.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что первые волны наемников прибывали на Украину из постсоветских и англоязычных стран, а в 2023 году Киев начал вербовать латиноамериканцев, которые вступают в ВСУ лишь ради денег.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Осмотр позиций ВСУ и трофеев производства стран НАТО в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
В Минобороны рассказали об иностранных наемниках, находившихся в Авдеевке
20 февраля, 05:11
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреВладимир ЗеленскийНациональная гвардия УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала