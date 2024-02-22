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На Кубани мужчина напал с поленом на приехавшую по вызову медсестру - РИА Новости, 22.02.2024
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16:04 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/napadenie-1929012102.html
На Кубани мужчина напал с поленом на приехавшую по вызову медсестру
На Кубани мужчина напал с поленом на приехавшую по вызову медсестру - РИА Новости, 22.02.2024
На Кубани мужчина напал с поленом на приехавшую по вызову медсестру
Житель Краснодарского края пытался зарезать знакомого, а потом напал с поленом на фельдшера скорой помощи, прибывшую на вызов, сообщило СУСК РФ по региону в... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T16:04
2024-02-22T16:04
происшествия
россия
краснодарский край
тихорецкий район
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КРАСНОДАР, 22 фев - РИА Новости. Житель Краснодарского края пытался зарезать знакомого, а потом напал с поленом на фельдшера скорой помощи, прибывшую на вызов, сообщило СУСК РФ по региону в телеграм-канале.По данным следствия, в Тихорецком районе Кубани в минувшую субботу подозреваемый выпивал со знакомым, а затем ударил его несколько раз ножом. На место по вызову прибыла медицинская бригада. Пока раненому оказывали помощь, фигурант деревянным поленом ударил по голове медицинскую сестру. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает. Пострадавший мужчина доставлен в больницу. "Возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя, подозреваемого в причинении вреда здоровью фельдшеру скорой медицинской помощи Тихорецкой ЦРБ и покушении на убийство своего знакомого (часть 2 статьи 115, часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что подозреваемого задержали, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о его заключении под стражу.
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россия
краснодарский край
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происшествия, россия, краснодарский край, тихорецкий район
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Тихорецкий район
На Кубани мужчина напал с поленом на приехавшую по вызову медсестру

Житель Кубани ударил собутыльника ножом, а потом напал на медсестру с поленом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 22 фев - РИА Новости. Житель Краснодарского края пытался зарезать знакомого, а потом напал с поленом на фельдшера скорой помощи, прибывшую на вызов, сообщило СУСК РФ по региону в телеграм-канале.
По данным следствия, в Тихорецком районе Кубани в минувшую субботу подозреваемый выпивал со знакомым, а затем ударил его несколько раз ножом. На место по вызову прибыла медицинская бригада. Пока раненому оказывали помощь, фигурант деревянным поленом ударил по голове медицинскую сестру. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает. Пострадавший мужчина доставлен в больницу.
«
"Возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя, подозреваемого в причинении вреда здоровью фельдшеру скорой медицинской помощи Тихорецкой ЦРБ и покушении на убийство своего знакомого (часть 2 статьи 115, часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемого задержали, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о его заключении под стражу.
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ПроисшествияРоссияКраснодарский крайТихорецкий район
 
 
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