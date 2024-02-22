https://ria.ru/20240222/napadenie-1929012102.html

На Кубани мужчина напал с поленом на приехавшую по вызову медсестру

На Кубани мужчина напал с поленом на приехавшую по вызову медсестру - РИА Новости, 22.02.2024

На Кубани мужчина напал с поленом на приехавшую по вызову медсестру

Житель Краснодарского края пытался зарезать знакомого, а потом напал с поленом на фельдшера скорой помощи, прибывшую на вызов, сообщило СУСК РФ по региону в... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T16:04

2024-02-22T16:04

2024-02-22T16:04

происшествия

россия

краснодарский край

тихорецкий район

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КРАСНОДАР, 22 фев - РИА Новости. Житель Краснодарского края пытался зарезать знакомого, а потом напал с поленом на фельдшера скорой помощи, прибывшую на вызов, сообщило СУСК РФ по региону в телеграм-канале.По данным следствия, в Тихорецком районе Кубани в минувшую субботу подозреваемый выпивал со знакомым, а затем ударил его несколько раз ножом. На место по вызову прибыла медицинская бригада. Пока раненому оказывали помощь, фигурант деревянным поленом ударил по голове медицинскую сестру. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает. Пострадавший мужчина доставлен в больницу. "Возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя, подозреваемого в причинении вреда здоровью фельдшеру скорой медицинской помощи Тихорецкой ЦРБ и покушении на убийство своего знакомого (часть 2 статьи 115, часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что подозреваемого задержали, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о его заключении под стражу.

https://ria.ru/20231211/napadenie-1915174523.html

россия

краснодарский край

тихорецкий район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, краснодарский край, тихорецкий район