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Игорь Руденя вручил награды жителям Верхневолжья - РИА Новости, 22.02.2024
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
18:31 22.02.2024
https://ria.ru/20240222/nagrady-1929054298.html
Игорь Руденя вручил награды жителям Верхневолжья
Игорь Руденя вручил награды жителям Верхневолжья - РИА Новости, 22.02.2024
Игорь Руденя вручил награды жителям Верхневолжья
Губернатор Игорь Руденя в четверг вручил жителям Тверской области государственные и региональные награды, сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T18:31
2024-02-22T18:31
тверская область
россия
тверь
игорь руденя
тверское суворовское военное училище
военная академия воздушно-космической обороны
тверская область
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ТВЕРЬ, 22 фев — РИА Новости. Губернатор Игорь Руденя в четверг вручил жителям Тверской области государственные и региональные награды, сообщает пресс-служба облправительства. Участие в торжественной церемонии накануне Дня защитника Отечества приняли ветеран Великой Отечественной войны Спартак Сычев, участники СВО, депутат Госдумы Владимир Васильев, председатель Законодательного Собрания области Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. "Сегодня мы чествуем смелых и сильных духом людей – тех, кто в решающие моменты истории дает отпор любому врагу, защищает свободу и независимость нашей великой Родины. И, конечно, мы преклоняемся перед подвигом всех, кто в годы Великой Отечественной войны защитил свободу родной страны, сломал хребет чудовищной, зверской нацистской военной машине, перед которой капитулировали практически все страны Европы. Сегодня наши жители героически преумножают традиции беззаветного служения Родине", - приводятся в сообщении слова Рудени. Он поблагодарил военнослужащих за мужество, отвагу, верность долгу и Отчизне. Слова признательности прозвучали в адрес родителей, преподавателей и наставников, которые воспитали настоящих патриотов России. В ходе церемонии глава Тверской области вручил государственные награды героям специальной военной операции. Так, начальник службы безопасности полетов войсковой части 81794 Игорь Михайлов удостоен медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени также награжден доброволец отряда БАРС-13 Руслан Рохманенков. Его сослуживцу Олегу Цвилеву вручена медаль "За отвагу". Медали Суворова удостоен заместитель начальника научно-исследовательского отдела ЦНИИ Воздушно-космических сил министерства обороны РФ Александр Бабенко. Медалью Жукова награждены преподаватель кафедры тактики и вооружения зенитных ракетных войск Военной академии воздушно-космической обороны Сергей Пономарев, заместитель командира реактивного артиллерийского дивизиона по военно-политической работе войсковой части 53956 Алексей Степанов, заместитель командира радиорелейной роты связи по военно-политической работе батальона управления войсковой части 40963 Дмитрий Майоров. Пяти военнослужащим из Твери, Торжка и Торжокского района Руденя вручил памятный знак "За доблестную службу в Тверской области". Знака губернатора Тверской области "Во благо земли Тверской" удостоены представители регионального отделения Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций Андрей Киселев и Валерий Рамейков. Такая же награда вручена начальнику научно-исследовательского отдела Научно-исследовательского центра Юрию Солгалову. Звание "Почетный работник науки и образования Тверской области" присвоено воспитателю учебного курса Тверского суворовского военного училища Евгению Ковалеву. Также Руденя вручил первые паспорта подрастающему поколению, будущим защитникам Родины. Их получили школьники из Твери, Пено, Старицы и Удомли.
https://ria.ru/20231213/pomosch-1915647856.html
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россия, тверь, игорь руденя, тверское суворовское военное училище, военная академия воздушно-космической обороны, тверская область
Тверская область, Россия, Тверь, Игорь Руденя, Тверское суворовское военное училище, Военная академия воздушно-космической обороны, Тверская область

Игорь Руденя вручил награды жителям Верхневолжья

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя вручил награды жителям Верхневолжья
Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил награды жителям Верхневолжья - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 22 фев — РИА Новости. Губернатор Игорь Руденя в четверг вручил жителям Тверской области государственные и региональные награды, сообщает пресс-служба облправительства.
Участие в торжественной церемонии накануне Дня защитника Отечества приняли ветеран Великой Отечественной войны Спартак Сычев, участники СВО, депутат Госдумы Владимир Васильев, председатель Законодательного Собрания области Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.
"Сегодня мы чествуем смелых и сильных духом людей – тех, кто в решающие моменты истории дает отпор любому врагу, защищает свободу и независимость нашей великой Родины. И, конечно, мы преклоняемся перед подвигом всех, кто в годы Великой Отечественной войны защитил свободу родной страны, сломал хребет чудовищной, зверской нацистской военной машине, перед которой капитулировали практически все страны Европы. Сегодня наши жители героически преумножают традиции беззаветного служения Родине", - приводятся в сообщении слова Рудени.
Он поблагодарил военнослужащих за мужество, отвагу, верность долгу и Отчизне. Слова признательности прозвучали в адрес родителей, преподавателей и наставников, которые воспитали настоящих патриотов России.
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В ходе церемонии глава Тверской области вручил государственные награды героям специальной военной операции.
Так, начальник службы безопасности полетов войсковой части 81794 Игорь Михайлов удостоен медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени также награжден доброволец отряда БАРС-13 Руслан Рохманенков. Его сослуживцу Олегу Цвилеву вручена медаль "За отвагу".
Медали Суворова удостоен заместитель начальника научно-исследовательского отдела ЦНИИ Воздушно-космических сил министерства обороны РФ Александр Бабенко. Медалью Жукова награждены преподаватель кафедры тактики и вооружения зенитных ракетных войск Военной академии воздушно-космической обороны Сергей Пономарев, заместитель командира реактивного артиллерийского дивизиона по военно-политической работе войсковой части 53956 Алексей Степанов, заместитель командира радиорелейной роты связи по военно-политической работе батальона управления войсковой части 40963 Дмитрий Майоров.
Пяти военнослужащим из Твери, Торжка и Торжокского района Руденя вручил памятный знак "За доблестную службу в Тверской области".
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Знака губернатора Тверской области "Во благо земли Тверской" удостоены представители регионального отделения Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций Андрей Киселев и Валерий Рамейков. Такая же награда вручена начальнику научно-исследовательского отдела Научно-исследовательского центра Юрию Солгалову.
Звание "Почетный работник науки и образования Тверской области" присвоено воспитателю учебного курса Тверского суворовского военного училища Евгению Ковалеву.
Также Руденя вручил первые паспорта подрастающему поколению, будущим защитникам Родины. Их получили школьники из Твери, Пено, Старицы и Удомли.
 
Тверская областьРоссияТверьИгорь РуденяТверское суворовское военное училищеВоенная академия воздушно-космической обороныТверская область
 
 
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