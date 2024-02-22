https://ria.ru/20240222/nagrady-1928882269.html

Замминистра обороны вручил награды участникам спецоперации

Замминистра обороны вручил награды участникам спецоперации - РИА Новости, 22.02.2024

Замминистра обороны вручил награды участникам спецоперации

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим-участникам специальной военной операции и... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T08:05

2024-02-22T08:05

2024-02-22T09:34

россия

московская область (подмосковье)

тимур иванов

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Заместитель министра обороны России Тимур Иванов вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим-участникам специальной военной операции и медицинскому персоналу филиала Центрального военно-клинического госпиталя имени А.А. Вишневского в Подмосковье, сообщается в пресс-релизе ведомства. "В соответствии с указом президента России военнослужащим вручены ордена "Мужества", медали "За отвагу", "Медаль Суворова", знак отличия ордена святого Георгия - Георгиевский крест IV степени и медаль "За спасение погибавших", - говорится в сообщении. Иванов выразил уверенность в том, что все военнослужащие, проходящие лечение и реабилитацию в новом госпитале, в скором времени вернутся в строй. "Хотел выразить слова благодарности нашим замечательным бойцам, которые заслуженно получили свои награды. Всем медицинским работникам за милосердие, за доброту, за ваш бескорыстный труд", - сказал Иванов. Как отмечает ведомство, в рамках работы замминистр проверил развитие инфраструктуры военного госпиталя, в частности строительство нового корпуса. Он будет оснащен современным медоборудованием и техникой. В госпитале также оказывается высокотехнологичная медицинская помощь военнослужащим, членам их семей, военным пенсионерам, а также гражданскому населению Подмосковья.

https://ria.ru/20240222/nagrady-1928875425.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, московская область (подмосковье), тимур иванов, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность