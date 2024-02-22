https://ria.ru/20240222/nagrady-1928882269.html
Замминистра обороны вручил награды участникам спецоперации
Замминистра обороны вручил награды участникам спецоперации - РИА Новости, 22.02.2024
Замминистра обороны вручил награды участникам спецоперации
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим-участникам специальной военной операции и... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T08:05
2024-02-22T08:05
2024-02-22T09:34
россия
московская область (подмосковье)
тимур иванов
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Заместитель министра обороны России Тимур Иванов вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим-участникам специальной военной операции и медицинскому персоналу филиала Центрального военно-клинического госпиталя имени А.А. Вишневского в Подмосковье, сообщается в пресс-релизе ведомства. "В соответствии с указом президента России военнослужащим вручены ордена "Мужества", медали "За отвагу", "Медаль Суворова", знак отличия ордена святого Георгия - Георгиевский крест IV степени и медаль "За спасение погибавших", - говорится в сообщении. Иванов выразил уверенность в том, что все военнослужащие, проходящие лечение и реабилитацию в новом госпитале, в скором времени вернутся в строй. "Хотел выразить слова благодарности нашим замечательным бойцам, которые заслуженно получили свои награды. Всем медицинским работникам за милосердие, за доброту, за ваш бескорыстный труд", - сказал Иванов. Как отмечает ведомство, в рамках работы замминистр проверил развитие инфраструктуры военного госпиталя, в частности строительство нового корпуса. Он будет оснащен современным медоборудованием и техникой. В госпитале также оказывается высокотехнологичная медицинская помощь военнослужащим, членам их семей, военным пенсионерам, а также гражданскому населению Подмосковья.
https://ria.ru/20240222/nagrady-1928875425.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, московская область (подмосковье), тимур иванов, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Россия, Московская область (Подмосковье), Тимур Иванов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Замминистра обороны вручил награды участникам спецоперации
Замминистра обороны наградил военных СВО и медработников госпиталя в Подмосковье
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости.
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим-участникам специальной военной операции и медицинскому персоналу филиала Центрального военно-клинического госпиталя имени А.А. Вишневского в Подмосковье, сообщается в пресс-релизе
ведомства.
"В соответствии с указом президента России военнослужащим вручены ордена "Мужества", медали "За отвагу", "Медаль Суворова", знак отличия ордена святого Георгия - Георгиевский крест IV степени и медаль "За спасение погибавших", - говорится в сообщении.
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Иванов выразил уверенность в том, что все военнослужащие, проходящие лечение и реабилитацию в новом госпитале, в скором времени вернутся в строй. "Хотел выразить слова благодарности нашим замечательным бойцам, которые заслуженно получили свои награды. Всем медицинским работникам за милосердие, за доброту, за ваш бескорыстный труд", - сказал Иванов.
Как отмечает ведомство, в рамках работы замминистр проверил развитие инфраструктуры военного госпиталя, в частности строительство нового корпуса. Он будет оснащен современным медоборудованием и техникой. В госпитале также оказывается высокотехнологичная медицинская помощь военнослужащим, членам их семей, военным пенсионерам, а также гражданскому населению Подмосковья.
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